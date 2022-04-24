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«Діти не сплять. Діти дрижать від Російської Федерації»: «Азов» опублікував нове відео з бомбосховища

«Діти не сплять. Діти дрижать від Російської Федерації»: «Азов» опублікував нове відео з бомбосховища
Полк "Азов" опублікував нове відео про життя маріупольців в бомбосховищі на Азовсталі.

Відео зʼявилося на ютуб-каналі військових, пише LB.ua.

«Моєї роботи немає, мою лікарню зруйнували, моє відділення зруйнували, мій будинок зруйнували. До мене в лікарню привозили з перших днів, не військових, а мирних мешканців, у яких не було кінцівок. Весь світ дивиться, що Російська Федерація робить з нашим містом, нашими дітьми, нашими чоловіками. Їх примусово вивозять в Росію. Це нормально взагалі?» - говорить одна з жінок на відео.

"Діти не сплять. Діти дрижать від Російської Федерації", - говорить інша жінка.

Також одна з мешканок бомбосховища показала кімнату, в якій ночують діти. За її словами, два місяці уже як в бомбосховищі немає памперсів, тому однорічній дитині роблять імпровізовані пелюшки з тканини та пакету.

«Ось так сплять діти. Ось так спить однорічна дитина. Памперсів немає. Ось так він мучається, все червоне, все пріє», - коментує вона.

Частина жінок каже, що опинилися в бомбосховищі по дорозі на роботу ще у лютому і досі не знають, чи впорядку їхні рідні.

«Ми два місяці не виходимо з укриття. Я взагалі навіть не знаю, що там за погода. Таке відчуття, ніби досі 28 лютого» , - говорить одна з жінок.

Нагадаємо, що 24 квітня заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар записав чергове відеозвернення до світової спільноти. Він закликав увесь цивілізований світ зробити все, щоб військові, які здійснили надлюдський подвиг у покинутому Маріуполі, мали змогу розповісти все своїм рідним, прийти на могили до своїх побратимів.

Як повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, Росія у Великдень без зупинки атакує "Азовсталь" у Маріуполі. Росіяни також інтенсивно концентрують техніку і сили для штурму.

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Теги: Росія, Україна, війна
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