Великоднього ранку окупанти забрали життя двох дітей на Донеччині





Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, пише



"Життя двох дітей з Очеретинської громади забрали російські окупанти цього великоднього ранку. Будинок на вулиці Миру, де жила їхня родина, було зруйновано, дівчатка 14 і 5 років загинули.



За злочини, які коять окупанти на нашій землі, їм не буде прощення - ні від Бога, ні від людей", - йдеться в повідомленні.



Кириленко звернувся до земляків, які ще легковажать небезпекою і недооцінюють нелюдську жорстокість росіян.



Він вкотре закликав їх евакуюватися з прифронтової зони, берегти життя - своє і своїх дітей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Очеретинській громаді Донецької області внаслідок ворожого обстрілу загинули дівчата 5 і 14 років.Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації, пише Українська правда "Життя двох дітей з Очеретинської громади забрали російські окупанти цього великоднього ранку. Будинок на вулиці Миру, де жила їхня родина, було зруйновано, дівчатка 14 і 5 років загинули.За злочини, які коять окупанти на нашій землі, їм не буде прощення - ні від Бога, ні від людей", - йдеться в повідомленні.Кириленко звернувся до земляків, які ще легковажать небезпекою і недооцінюють нелюдську жорстокість росіян.Він вкотре закликав їх евакуюватися з прифронтової зони, берегти життя - своє і своїх дітей.

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