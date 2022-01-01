Росія хоче примусити українських військовополонених здавати кров для поранених окупантів, – Денісова





Про це Людмила Денісова.



"Цей факт свідчить про аналогію звірств, нацистів в концтаборах під час Другої Світової війни. Така практика примусового донорства була поширена в нацистських концтаборах. Вʼязні Бухенвальду, які вижили, згадували, що у них брали кров для солдатів вермахту, при цьому людей морили голодом і змушували працювати. Росія грубо порушує статтю 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - йдеться в повідомленні..



Омбудсман звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати факти порушень прав українських військовополонених.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Держдумі Росії хочуть примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів.Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини"Цей факт свідчить про аналогію звірств, нацистів в концтаборах під час Другої Світової війни. Така практика примусового донорства була поширена в нацистських концтаборах. Вʼязні Бухенвальду, які вижили, згадували, що у них брали кров для солдатів вермахту, при цьому людей морили голодом і змушували працювати. Росія грубо порушує статтю 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - йдеться в повідомленні..Омбудсман звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати факти порушень прав українських військовополонених.

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