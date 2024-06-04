Окупанти обстріляли Чугуїв: поранили 12-річну дитину





Про це інформує



Інформацію про обстріл Чугуєва 24 квітня підтвердила міська голова Галина Мінаєва. За її словами, є руйнування у приватному секторі та багатоповерхівці. Кількість поранених та загиблих міській голові поки не відома.



Згодом начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко повідомив про трьох поранених у Чугуєві, серед яких — мати з дитиною 12 років.



"Дитина, 2010 року народження, діагноз: осколкові поранення правого та лівого бедра та правої та лівої голені. Мати, 1986 року народження, діагноз: осколочні поранення лівого бедра. Також ще один місцевий мешканець, 1953 року народження, діагноз: осколочні поранення спіни зліва, відкритий пневмоторакс", — написав у Фейсбуці Тимошко.



Додаткової інформації про загиблих у повідомленні начальника поліції Харківщини немає.



Поліція закликає жителів Харківщини не виходити на вулиці через небезпеку обстрілів та перебувати в укриттях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 квітня російські війська обстріляли Чугуїв на Харківщині. Внаслідок обстрілу, за інформацією міської влади, є поранені та загиблі.Про це інформує "Суспільне" Інформацію про обстріл Чугуєва 24 квітня підтвердила міська голова. За її словами, є руйнування у приватному секторі та багатоповерхівці. Кількість поранених та загиблих міській голові поки не відома.Згодом начальник поліції Харківщиниповідомив про трьох поранених у Чугуєві, серед яких — мати з дитиною 12 років."Дитина, 2010 року народження, діагноз: осколкові поранення правого та лівого бедра та правої та лівої голені. Мати, 1986 року народження, діагноз: осколочні поранення лівого бедра. Також ще один місцевий мешканець, 1953 року народження, діагноз: осколочні поранення спіни зліва, відкритий пневмоторакс", — написав у Фейсбуці Тимошко.Додаткової інформації про загиблих у повідомленні начальника поліції Харківщини немає.Поліція закликає жителів Харківщини не виходити на вулиці через небезпеку обстрілів та перебувати в укриттях.

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