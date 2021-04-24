В Україні можуть повернути платне «розмитнення» автомобілів, – Гетьманцев

В Україні можуть повернути платне «розмитнення» автомобілів, – Гетьманцев
В Україні можуть повернути ввізне мито на товари та автомобілі вже найближчим часом. Відповідний законопроєкт зареєстрували у парламенті.

Про це розповів депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев "Українським Новинам".

Він зазначив, що в парламенті зареєстрований законопроєкт про повернення мита, ПДВ та акцизу на автомобілі та товари народного споживання № 7311.

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Гетьманцев є одним із авторів законопроєкту.

"Підтримка цієї ініціативи є, тягнути з нею не будемо, тому, я думаю, що найближчим часом розглянемо", – сказав він.


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Теги: Нульове розмитнення, євробляхи, авто, законопроєкт
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