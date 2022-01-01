У Волинській обласній клінічній лікарні запрацювало відділення штучної нирки. ВІДЕО





Про це розповів Андрій Гнатюк.



Відділення штучної нирки розраховане на десятьох пацієнтів, зараз працює у дві зміни.



63-річний Анатолій Малиш приїхав у Луцьк з Охтирки Сумської області. Зі слів чоловіка, проблеми з нирками розпочалися шість років тому. Тричі на тиждень мусить їх очищати, аби жити повноцінно. Вдома чоловік сподівався на трансплантацію, але війна змінила плани.



"Коли розпочалося бомбардування, то не стало води, не стало світла, а без цього ж апаратура не працює. Зібралися й двома машинами приїхали сюди. І потім звернулися сюди в лікарню. Мені не відмовили, прийняли мене, і я вже тут майже два місяці", – розповів пацієнт.



Проходить гемодіаліз в обласній лікарні також Олексій Соглаєв зі Славутича. Чоловіку 37 років. Каже: це його остання процедура перед трансплантацією нирки. Донором стане вітчим пацієнта.



"Рік тому захворів на COVID і почалися проблеми з нирками, слабкість, непритомність. Тиждень я лежав, встати не міг, ні їв, ні пив. Поклали в нашу лікарню, потім перевезли в Київ, і там робили гемодіаліз"., – розповів Олексій Солгаєв.



Без гемодіалізу пацієнти відділення довго не проживуть, – розповів завідувач відділення Ігор Насардінов. Оскільки нирки перестають функціонувати, їх замінює апарат. Пацієнти повинні проходити процедури тричі на тиждень.



"Хворі, яким проведено трансплантацію нирки, уже не треба проводити сеанс гемодіалізу. Крім того, в них нормалізується обмін речовин, в них нормалізуються показники крові, тобто людина повертається до повноцінного нормального життя", – зазначив завідувач відділення гемодіалізу Волинської обласної клінічної лікарні Ігор Насардінов.



На гемодіаліз скеровують нефрологи, якщо медикаментозне лікування не допомагає. Переселенці з інших областей можуть звернутися самостійно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відділення штучної нирки, яке розпочало роботу в обласній лікарні на початку року, нині обслуговує не лише волинян, а й мешканців окупованих територій України.Про це розповів Суспільному речник медзакладуВідділення штучної нирки розраховане на десятьох пацієнтів, зараз працює у дві зміни.63-річнийприїхав у Луцьк з Охтирки Сумської області. Зі слів чоловіка, проблеми з нирками розпочалися шість років тому. Тричі на тиждень мусить їх очищати, аби жити повноцінно. Вдома чоловік сподівався на трансплантацію, але війна змінила плани."Коли розпочалося бомбардування, то не стало води, не стало світла, а без цього ж апаратура не працює. Зібралися й двома машинами приїхали сюди. І потім звернулися сюди в лікарню. Мені не відмовили, прийняли мене, і я вже тут майже два місяці", – розповів пацієнт.Проходить гемодіаліз в обласній лікарні такожзі Славутича. Чоловіку 37 років. Каже: це його остання процедура перед трансплантацією нирки. Донором стане вітчим пацієнта."Рік тому захворів на COVID і почалися проблеми з нирками, слабкість, непритомність. Тиждень я лежав, встати не міг, ні їв, ні пив. Поклали в нашу лікарню, потім перевезли в Київ, і там робили гемодіаліз"., – розповів Олексій Солгаєв.Без гемодіалізу пацієнти відділення довго не проживуть, – розповів завідувач відділення. Оскільки нирки перестають функціонувати, їх замінює апарат. Пацієнти повинні проходити процедури тричі на тиждень."Хворі, яким проведено трансплантацію нирки, уже не треба проводити сеанс гемодіалізу. Крім того, в них нормалізується обмін речовин, в них нормалізуються показники крові, тобто людина повертається до повноцінного нормального життя", – зазначив завідувач відділення гемодіалізу Волинської обласної клінічної лікарні Ігор Насардінов.На гемодіаліз скеровують нефрологи, якщо медикаментозне лікування не допомагає. Переселенці з інших областей можуть звернутися самостійно.

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