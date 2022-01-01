Росія готує ракетний удар по «Придністров'ю» з жертвами серед мирного населення, – розвідка

Росія готує ракетний удар по «Придністров'ю» з жертвами серед мирного населення, – розвідка
Жителі невизнаної «Придністровської молдавської республіки» отримують СМС, нібито від імені Збройних сил та спецслужб України. У них міститься попередження про «ракетний та артилерійський» удар по території «ПМР». Це чергова провокація російських спецслужб проти України та Молдови.

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України.

У фейкових СМС-повідомленнях йдеться: «Служба безпеки України наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони. Запевняємо, Збройні Сили України не бажають зла мирним жителям, однак люди що залишилися в містах будуть сприйняті в якості диверсійних груп і будуть ліквідовані без попередження. Рівно о 19.00 буде проведено ракетний та артилерійський обстріл об’єктів на території республіки».

Росія готує ракетний удар по «Придністров'ю» з жертвами серед мирного населення, – розвідка


Ці повідомлення активно висвітлюють російські пропагандистські ЗМІ, зазначає розвідка.

ГУР МО наголошує, що Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій, а подібні фейки та інциденти, які імовірно стануться на території «ПМР», є нічим іншим, як черговою провокацією російських спецслужб проти України та Молдови.

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Теги: Придністров'я, Молдова, вибухи, ГУР, війна, провокації Росії, розвідка
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