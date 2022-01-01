Росія готує ракетний удар по «Придністров'ю» з жертвами серед мирного населення, – розвідка





Про це



У фейкових СМС-повідомленнях йдеться: «Служба безпеки України наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони. Запевняємо, Збройні Сили України не бажають зла мирним жителям, однак люди що залишилися в містах будуть сприйняті в якості диверсійних груп і будуть ліквідовані без попередження. Рівно о 19.00 буде проведено ракетний та артилерійський обстріл об’єктів на території республіки».







Ці повідомлення активно висвітлюють російські пропагандистські ЗМІ, зазначає розвідка.



ГУР МО наголошує, що Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій, а подібні фейки та інциденти, які імовірно стануться на території «ПМР», є нічим іншим, як черговою провокацією російських спецслужб проти України та Молдови.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі невизнаної «Придністровської молдавської республіки» отримують СМС, нібито від імені Збройних сил та спецслужб України. У них міститься попередження про «ракетний та артилерійський» удар по території «ПМР». Це чергова провокація російських спецслужб проти України та Молдови.Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України.У фейкових СМС-повідомленнях йдеться: «Служба безпеки України наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони. Запевняємо, Збройні Сили України не бажають зла мирним жителям, однак люди що залишилися в містах будуть сприйняті в якості диверсійних груп і будуть ліквідовані без попередження. Рівно о 19.00 буде проведено ракетний та артилерійський обстріл об’єктів на території республіки».Ці повідомлення активно висвітлюють російські пропагандистські ЗМІ, зазначає розвідка.ГУР МО наголошує, що Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій, а подібні фейки та інциденти, які імовірно стануться на території «ПМР», є нічим іншим, як черговою провокацією російських спецслужб проти України та Молдови.

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