На Волині автівка влетіла в дерево: загинула пасажирка. ФОТО

Сьогодні, 26 квітня, трапилася аварія між населеними пунктами Заболоття - Тур. Водій автомобіля Citroen Jumpy не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та зіткнувся з придорожнім деревом.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.У ДТП тілесних ушкоджень зазнали двоє пасажирів – 48-річний чоловік та 44-річна жінка, вони - жителі села Тур. 54-річна мешканка Заболоття від отриманих травм загинула на місці події.Водій транспортного засобу не постраждав. Він перебував за кермом у стані алкогольного сп‘яніння.На місці працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції у Волинській області. Відомості будуть зареєстровані за ст. 286 КК України.