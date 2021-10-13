На Волині автівка влетіла в дерево: загинула пасажирка. ФОТО
Сьогодні, 17:30
Сьогодні, 26 квітня, трапилася аварія між населеними пунктами Заболоття - Тур. Водій автомобіля Citroen Jumpy не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та зіткнувся з придорожнім деревом.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
У ДТП тілесних ушкоджень зазнали двоє пасажирів – 48-річний чоловік та 44-річна жінка, вони - жителі села Тур. 54-річна мешканка Заболоття від отриманих травм загинула на місці події.
Водій транспортного засобу не постраждав. Він перебував за кермом у стані алкогольного сп‘яніння.
На місці працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції у Волинській області. Відомості будуть зареєстровані за ст. 286 КК України.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
У ДТП тілесних ушкоджень зазнали двоє пасажирів – 48-річний чоловік та 44-річна жінка, вони - жителі села Тур. 54-річна мешканка Заболоття від отриманих травм загинула на місці події.
Водій транспортного засобу не постраждав. Він перебував за кермом у стані алкогольного сп‘яніння.
На місці працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції у Волинській області. Відомості будуть зареєстровані за ст. 286 КК України.
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