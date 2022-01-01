На Харківщині ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор»
Сьогодні, 17:06
Українські десантники 26 квітня в Харківській області збили суперсучасний російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
"Ще один російський гелікоптер Ка-52 знищили воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в Харківській області", – йдеться в повідомленні.
В Генштабі зазначили, що Ка-52 "Алігатор" має на озброєнні гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс. Гелікоптер також здатний нести авіабомби та іншу зброю. Вартість такої машини становить близько 16 млн дол.
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Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
"Ще один російський гелікоптер Ка-52 знищили воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в Харківській області", – йдеться в повідомленні.
В Генштабі зазначили, що Ка-52 "Алігатор" має на озброєнні гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс. Гелікоптер також здатний нести авіабомби та іншу зброю. Вартість такої машини становить близько 16 млн дол.
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