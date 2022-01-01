На Харківщині ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор»





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"Ще один російський гелікоптер Ка-52 знищили воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в Харківській області", – йдеться в повідомленні.



В Генштабі зазначили, що Ка-52 "Алігатор" має на озброєнні гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс. Гелікоптер також здатний нести авіабомби та іншу зброю. Вартість такої машини становить близько 16 млн дол.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські десантники 26 квітня в Харківській області збили суперсучасний російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".Про це повідомив Генштаб ЗСУ."Ще один російський гелікоптер Ка-52 знищили воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в Харківській області", – йдеться в повідомленні.В Генштабі зазначили, що Ка-52 "Алігатор" має на озброєнні гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс. Гелікоптер також здатний нести авіабомби та іншу зброю. Вартість такої машини становить близько 16 млн дол.

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