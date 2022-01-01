 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На Харківщині ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор»

На Харківщині ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор»
Українські десантники 26 квітня в Харківській області збили суперсучасний російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Ще один російський гелікоптер Ка-52 знищили воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в Харківській області", – йдеться в повідомленні.

В Генштабі зазначили, що Ка-52 "Алігатор" має на озброєнні гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс. Гелікоптер також здатний нести авіабомби та іншу зброю. Вартість такої машини становить близько 16 млн дол.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: гелікоптер, Росія, ЗСУ, Алігатор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волинь приїхали 60 330 переселенців
Сьогодні, 17:45
Волинянина, який здійснив крадіжку під час війни, взяли під варту
Сьогодні, 16:36
«Динамо» зіграє благодійний матч з «Боруссією Дортмунд»
Сьогодні, 16:24
За час війни в Україні зникло 16 тисяч людей
Сьогодні, 15:59
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині автівка влетіла в дерево: загинула пасажирка. ФОТО
Сьогодні, 17:30
Волинянин, який п'яним спалив авто односельцю, сидітиме під домашнім арештом
Сьогодні, 17:23
На Харківщині ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор»
Сьогодні, 17:06
Злочинців, які у Ковелі змусили дитину винести з хати понад 20 тисяч гривень, просять позбавити волі
Сьогодні, 16:50
Волинянина, який здійснив крадіжку під час війни, взяли під варту
Сьогодні, 16:36
Схожі новини
За добу ЗСУ збили 2 ворожі безпілотники. ФОТО За добу ЗСУ збили 2 ворожі безпілотники. ФОТО
20 квітень, 11:40
На Харківщині ЗСУ збили російський літак На Харківщині ЗСУ збили російський літак
18 квітень, 22:15
ЗСУ вночі збили російський бойовий вертоліт. ФОТО ЗСУ вночі збили російський бойовий вертоліт. ФОТО
15 квітень, 13:27
Українські захисники за добу збили ракету, безпілотник та літак окупантів Українські захисники за добу збили ракету, безпілотник та літак окупантів
08 квітень, 04:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія готує ракетний удар по «Придністров'ю» з жертвами серед мирного населення, – розвідка
Сьогодні, 18:16
 0
На Волинь приїхали 60 330 переселенців
Сьогодні, 17:45
 0
На Волині автівка влетіла в дерево: загинула пасажирка. ФОТО
Сьогодні, 17:30
 0
Волинянин, який п'яним спалив авто односельцю, сидітиме під домашнім арештом
Сьогодні, 17:23
 0
На Харківщині ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор»
Сьогодні, 17:06
 0
Медіа
відео
1/8