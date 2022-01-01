Волинянина, який здійснив крадіжку під час війни, взяли під варту
Сьогодні, 16:36
Підозрюваного у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану волинянина взяли під варту.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За процесуального керівництва прокурорів Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури 32-річному жителю Нововолинська повідомлено про підозру у вчиненні в умовах воєнного стану крадіжки із проникненням у приміщення.
Як повідомив начальник відділу окружної прокуратури Василь Корнесюк, удень 20 квітня 2022 року раніше судимий чоловік викрав із підсобного приміщення на вулиці Заводській у шахтарському місті дитячий візок, два велосипеди та телевізор.
Того ж дня зловмисника затримали правоохоронці.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкцією ч.4 ст. 185 КК України за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За процесуального керівництва прокурорів Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури 32-річному жителю Нововолинська повідомлено про підозру у вчиненні в умовах воєнного стану крадіжки із проникненням у приміщення.
Як повідомив начальник відділу окружної прокуратури Василь Корнесюк, удень 20 квітня 2022 року раніше судимий чоловік викрав із підсобного приміщення на вулиці Заводській у шахтарському місті дитячий візок, два велосипеди та телевізор.
Того ж дня зловмисника затримали правоохоронці.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкцією ч.4 ст. 185 КК України за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
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