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Волинянина, який здійснив крадіжку під час війни, взяли під варту

Волинянина, який здійснив крадіжку під час війни, взяли під варту
Підозрюваного у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану волинянина взяли під варту.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

За процесуального керівництва прокурорів Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури 32-річному жителю Нововолинська повідомлено про підозру у вчиненні в умовах воєнного стану крадіжки із проникненням у приміщення.

Як повідомив начальник відділу окружної прокуратури Василь Корнесюк, удень 20 квітня 2022 року раніше судимий чоловік викрав із підсобного приміщення на вулиці Заводській у шахтарському місті дитячий візок, два велосипеди та телевізор.

Того ж дня зловмисника затримали правоохоронці.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкцією ч.4 ст. 185 КК України за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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Теги: волинянин, взяли під варту, Нововолинськ, крадіжка
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