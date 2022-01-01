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За час війни в Україні зникло 16 тисяч людей

За час війни в Україні зникло 16 тисяч людей
Уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що нині її офісом отримано понад 16 тисяч заяв щодо зниклих безвісти українців – чверть із них маріупольці.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Суспільному.

"На першому місці (серед усіх звернень до Офісу омбудсмана - ред.) — пошук зниклих безвісти. Далі це — щось розбомбили, зруйнували. Інші питання — гуманітарні коридори, допомога. Але більшість — це пошук. Ми уже шукаємо понад 16 тисяч людей", – повідомила омбудсменка.

За її даними, серед зниклих військових — дві тисячі, решта — цивільні громадяни, а чверть усіх зниклих — це мешканці Маріуполя.

За словами Денісової повідомлялось про випадки викрадення: "Люди сиділи в підвалі розбомбленого будинку, приходили орки, забирали їх, практично завжди без документів".

Вона додала, що українців перевозять через кордони, на яких немає пунктів пропуску України. Вивозять у Ростовську, Білгородську область та окупований Крим.

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Теги: безвісти зниклі, війна, українці
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