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На Херсонщині загинув військовий з Волині

На Херсонщині загинув військовий з Волині
У війні з Росією загинув старший лейтенант 28-ї окремої механізованої бригади "Лицарі Зимового походу", житель с. Острівок, Юрій Ролюк.

Про це повідомили в Зимненській громаді.

Це сталось 23 квітня, під час виконання бойового завдання, на Херсонщині.

Юрій Сергійович, 1997 року народження, був неодружений. Залишились батьки та брат з сестрою.

Про дату та час поховання, прощальної панахиди повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та усім близьким загиблого воїна.

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Теги: загинув військовий, Волинь
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