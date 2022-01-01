На Херсонщині загинув військовий з Волині
Сьогодні, 15:06
У війні з Росією загинув старший лейтенант 28-ї окремої механізованої бригади "Лицарі Зимового походу", житель с. Острівок, Юрій Ролюк.
Про це повідомили в Зимненській громаді.
Це сталось 23 квітня, під час виконання бойового завдання, на Херсонщині.
Юрій Сергійович, 1997 року народження, був неодружений. Залишились батьки та брат з сестрою.
Про дату та час поховання, прощальної панахиди повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та усім близьким загиблого воїна.
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Про це повідомили в Зимненській громаді.
Це сталось 23 квітня, під час виконання бойового завдання, на Херсонщині.
Юрій Сергійович, 1997 року народження, був неодружений. Залишились батьки та брат з сестрою.
Про дату та час поховання, прощальної панахиди повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та усім близьким загиблого воїна.
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