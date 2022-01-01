На Херсонщині загинув військовий з Волині

Юрій Ролюк.



Про це



Це сталось 23 квітня, під час виконання бойового завдання, на Херсонщині.



Юрій Сергійович, 1997 року народження, був неодружений. Залишились батьки та брат з сестрою.



Про дату та час поховання, прощальної панахиди повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та усім близьким загиблого воїна.



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