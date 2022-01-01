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Росія обстріляла Харків: троє загиблих

Росія обстріляла Харків: троє загиблих
Через російських вбивць 26 квітня загинуло троє людей, ще сім отримали травми.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Серед постраждалих немає дітей, але 2 осіб в тяжкому стані. Бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі. Просимо жителів бути вкрай обережними, за можливості - не покидати укриттів", - наголосив голова Харківської ОВА.

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Теги: Харків, обстріли
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