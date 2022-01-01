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На Запорізькому напрямку ведуться важкі бої

На Запорізькому напрямку ведуться важкі бої
В напрямку Запоріжжя російські війська намагаються вести атакуючі дії український позицій для того, щоб просунутись у бік Запоріжжя. Але, за інформацією від Генерального штабу, успіху вони там не мають.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі Радіо НВ, пише ТСН.

"Тобто там ведуться важкі бої стосовно утримання тих позицій, які ми мали в попередній час", - зазначив він.

За словами експерта, Росія атакує регіон ракетами, намагаючись порушити інфраструктуру, в основному транспортну.

"Чому? Тому що сьогодні для нас це має дуже велике значення. Постачання тих військ, які знаходяться в обороні - їх треба поповнювати, забезпечувати всім необхідним. Тому вони (росіяни - Ред.) і обстрілюють регіон ракетами", - резюмував Жданов.

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Теги: Запоріжжя, бої, напрямок
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