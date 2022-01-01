На Запорізькому напрямку ведуться важкі бої





Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі Радіо НВ, пише



"Тобто там ведуться важкі бої стосовно утримання тих позицій, які ми мали в попередній час", - зазначив він.



За словами експерта, Росія атакує регіон ракетами, намагаючись порушити інфраструктуру, в основному транспортну.



"Чому? Тому що сьогодні для нас це має дуже велике значення. Постачання тих військ, які знаходяться в обороні - їх треба поповнювати, забезпечувати всім необхідним. Тому вони (росіяни - Ред.) і обстрілюють регіон ракетами", - резюмував Жданов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В напрямку Запоріжжя російські війська намагаються вести атакуючі дії український позицій для того, щоб просунутись у бік Запоріжжя. Але, за інформацією від Генерального штабу, успіху вони там не мають.Про це заявив військовий експертв ефірі Радіо НВ, пише ТСН. "Тобто там ведуться важкі бої стосовно утримання тих позицій, які ми мали в попередній час", - зазначив він.За словами експерта, Росія атакує регіон ракетами, намагаючись порушити інфраструктуру, в основному транспортну."Чому? Тому що сьогодні для нас це має дуже велике значення. Постачання тих військ, які знаходяться в обороні - їх треба поповнювати, забезпечувати всім необхідним. Тому вони (росіяни - Ред.) і обстрілюють регіон ракетами", - резюмував Жданов.

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