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За добу російські окупанти 35 разів обстріляли «Азовсталь»

За добу російські окупанти 35 разів обстріляли «Азовсталь»
За минулу добу російські окупанти завдали 35 авіаударів по "Азовсталі" в Маріуполі. Через це мирні мешканці, які там ховаються від обстрілів, опинилися під завалами.

Про це повідомляють у телеграм-каналі «Азову».

Через атаки загорівся один із цехів заводу. Та найважливіше - від них постраждали цивільні, що зараз знаходяться під завалами.

Військовослужбовці полку «Азов» надають першу медичну допомогу та прикладають всіх зусиль, аби звільнити цивільних з-під завалів.


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Теги: Азовсталь, обстріли, Росія, війна
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