За добу російські окупанти 35 разів обстріляли «Азовсталь»
Сьогодні, 13:59
За минулу добу російські окупанти завдали 35 авіаударів по "Азовсталі" в Маріуполі. Через це мирні мешканці, які там ховаються від обстрілів, опинилися під завалами.
Про це повідомляють у телеграм-каналі «Азову».
Через атаки загорівся один із цехів заводу. Та найважливіше - від них постраждали цивільні, що зараз знаходяться під завалами.
Військовослужбовці полку «Азов» надають першу медичну допомогу та прикладають всіх зусиль, аби звільнити цивільних з-під завалів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у телеграм-каналі «Азову».
Через атаки загорівся один із цехів заводу. Та найважливіше - від них постраждали цивільні, що зараз знаходяться під завалами.
Військовослужбовці полку «Азов» надають першу медичну допомогу та прикладають всіх зусиль, аби звільнити цивільних з-під завалів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Херсонщині загинув військовий з Волині
Сьогодні, 15:06
Росіяни знову обстріляли Одещину
Сьогодні, 14:47
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За добу російські окупанти 35 разів обстріляли «Азовсталь»
Сьогодні, 13:59
Львівські десантники знищили підрозділ окупантів
Сьогодні, 13:28
Медіа