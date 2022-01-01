За добу російські окупанти 35 разів обстріляли «Азовсталь»





Про це



Через атаки загорівся один із цехів заводу. Та найважливіше - від них постраждали цивільні, що зараз знаходяться під завалами.



Військовослужбовці полку «Азов» надають першу медичну допомогу та прикладають всіх зусиль, аби звільнити цивільних з-під завалів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу російські окупанти завдали 35 авіаударів по "Азовсталі" в Маріуполі. Через це мирні мешканці, які там ховаються від обстрілів, опинилися під завалами.Про це повідомляють у телеграм-каналі «Азову».Через атаки загорівся один із цехів заводу. Та найважливіше - від них постраждали цивільні, що зараз знаходяться під завалами.Військовослужбовці полку «Азов» надають першу медичну допомогу та прикладають всіх зусиль, аби звільнити цивільних з-під завалів.

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