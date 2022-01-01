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Львівські десантники знищили підрозділ окупантів

Львівські десантники знищили підрозділ окупантів
Львівські десантники в зоні бойових дій ліквідували підрозділ російських окупантів та їхню бронетехніку.

Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили підрозділ російських окупантів в одному з районів ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Сміливі українські захисники продовжують ліквідовувати загарбників та захищати Україну.


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Теги: десантники, війна, Росія, Україна, знищили орків
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