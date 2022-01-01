Львівські десантники знищили підрозділ окупантів
Сьогодні, 13:28
Львівські десантники в зоні бойових дій ліквідували підрозділ російських окупантів та їхню бронетехніку.
Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили підрозділ російських окупантів в одному з районів ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Сміливі українські захисники продовжують ліквідовувати загарбників та захищати Україну.
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Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили підрозділ російських окупантів в одному з районів ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Сміливі українські захисники продовжують ліквідовувати загарбників та захищати Україну.
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