Львівські десантники знищили підрозділ окупантів





Про це



"Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили підрозділ російських окупантів в одному з районів ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.



Сміливі українські захисники продовжують ліквідовувати загарбників та захищати Україну.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Львівські десантники в зоні бойових дій ліквідували підрозділ російських окупантів та їхню бронетехніку.Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ ЗСУ."Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили підрозділ російських окупантів в одному з районів ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.Сміливі українські захисники продовжують ліквідовувати загарбників та захищати Україну.

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