Волиньрада вимагає заборонити ОПЗЖ і позбавити мандатів її нардепів

Відповідне звернення до Президента України та Голови Верховної Ради під час 16 позачергової сесії прийняли депутати обласної ради.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної ради.У заяві, зокрема, зазначено, що у часи, коли Україна веде самовіддану і героїчну боротьбу, сплачуючи за свою свободу, незалежність і територіальну цілісність втратами життів воїнів і мирних громадян, руйнуванням цивільної та військової інфраструктури, мільйонами вимушених біженців, більше не можливо замовчувати той факт, що велика частка відповідальності за російську агресію лежить на колаборантах, які діють всередині України.«Проросійська партія «Опозиційна платформа – За життя» упродовж багатьох років відкрито координувала кожен свій крок з представниками кремлівської влади, а її діяльність цілком очевидно була спрямована на ліквідацію незалежності нашої держави, порушення її суверенітету і територіальної цілісності - через публічне фальшування історії України, приниження української мови і культури, формування спотвореної інформаційної картини щодо подій, пов’язаних з агресивними планами росії проти України», - йдеться у зверненні.Депутати Волиньради переконані, що партія колаборантів, діяльність якої спрямована на зміну конституційного ладу в Україні насильницьким шляхом, знищення і підміну національної ідентичності її громадян, не має права на існування. Відтак, звертаються до Президента України Володимира Зеленського та Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з проханням невідкладно заборонити в Україні діяльність політичної партії ОПЗЖ та позбавити мандатів обраних від неї народних депутатів.«Вважаємо також за необхідне до припинення в Україні воєнного стану заборонити участь у пленарних засіданнях Верховної Ради України та в роботі її органів народним депутатам України, котрі були обрані до Верховної Ради України дев’ятого скликання від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» та/або у будь-який період входили до складу фракції цієї політичної сили у Верховній Раді України дев’ятого скликання», - додали ще одну вимогу обранці волинської громади.Текст звернення депутати Волиньради погодили одноголосно.