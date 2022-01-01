У Чечні на війну з Україною відправляють ув’язнених, зокрема родичів опозиціонерів, – розвідка
Сьогодні, 12:42
Чеченський філіал ФСБ збирає інформацію про ув’язнених місцевих тюрем для їхньої подальшого виправляння в зону бойових дій.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Листування посадовців ФСБ містить вимогу надати особисті дані засуджених, зокрема: ПІБ, домашні адреси, номери телефонів, адреси електронних пошт, IP-адреси пристроїв, які використовуються для входу в «соціально-телекомунікаційну мережу Інтернет».
«Негайно зібрати і надати на нашу адресу інформацію щодо громадян Чеченської республіки РФ для подальшого їхнього залучення до проведення спеціальної операції на території України:
а) умовно засуджених;
б) засуджених до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості;
в) засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини;
г) засуджених за особливо тяжкі злочини».
За словами чеченських опозиційних громадських діячів такі дії мають дві цілі. По-перше, поповнити «людський ресурс» частин, які понесли значні втрати в боях з українськими захисниками. По-друге, придушити будь-які протестні настрої в самій Чечні. Адже нині там розповсюджена практика засудження родичів опозиціонерів. Тепер їм загрожує примусове відправлення у найгарячіші точки фронту.
Зокрема, брата відомого чеченського опозиціонера Хасана Халітова вже доправили в одну з частин на передовій. Інших родичів Халітова викрали і їхнє місцеперебування – невідоме.
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Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Листування посадовців ФСБ містить вимогу надати особисті дані засуджених, зокрема: ПІБ, домашні адреси, номери телефонів, адреси електронних пошт, IP-адреси пристроїв, які використовуються для входу в «соціально-телекомунікаційну мережу Інтернет».
«Негайно зібрати і надати на нашу адресу інформацію щодо громадян Чеченської республіки РФ для подальшого їхнього залучення до проведення спеціальної операції на території України:
а) умовно засуджених;
б) засуджених до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості;
в) засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини;
г) засуджених за особливо тяжкі злочини».
За словами чеченських опозиційних громадських діячів такі дії мають дві цілі. По-перше, поповнити «людський ресурс» частин, які понесли значні втрати в боях з українськими захисниками. По-друге, придушити будь-які протестні настрої в самій Чечні. Адже нині там розповсюджена практика засудження родичів опозиціонерів. Тепер їм загрожує примусове відправлення у найгарячіші точки фронту.
Зокрема, брата відомого чеченського опозиціонера Хасана Халітова вже доправили в одну з частин на передовій. Інших родичів Халітова викрали і їхнє місцеперебування – невідоме.
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