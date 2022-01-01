Більшість росіян спонукають до військової служби їхні батьки та родичі: у РФ обіцяють захмарні зарплати, – ГУР





"Ось така загадковість російської душі… та можливість заробити на смерті рідних", -



Росія намагається поповнити втрати живої сили, обіцяючи контрактникам захмарні зарплати та можливість мародерства. Після катастрофічних втрат в Україні, для відновлення боєздатності військових частин, російське командування всілякими методами намагається залучити росіян до проходження військової служби за контрактом.



Якщо в тимчасово окупованих районах України відбувається примусова мобілізація чоловіків та відправка їх на неминучу смерть, то в центральних регіонах країни-окупанта до служби за контрактом запрошують обіцянками високої зарплатні, соціальних пільг та можливості безкарного грабунку та мародерства.



За даними воєнної розвідки України лише в Центральному військовому окрузі росії за період січень – квітень 2022 року укладено 2861 контракт на проходження військової служби.



Варто зазначити, що більшість росіян, попри величезну вірогідність загибелі в Україні, спонукають до військової служби їхні батьки та родичі.



Автор ілюстрації: Юрій Григорович Журавель.

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