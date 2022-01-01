Одруження під час війни: на Волині зареєстрували 3 шлюби командирами військовослужбовців

Одруження під час війни: на Волині зареєстрували 3 шлюби командирами військовослужбовців
Від початку війни у Львівській, Рівненські та Волинській областях Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) територіальні відділи ДРАЦС зареєстрували 78 шлюбів з військовослужбовцями за спрощеною процедурою.

Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції - м. Львів.
Одруження під час війни: на Волині зареєстрували 3 шлюби командирами військовослужбовців

Нагадаємо, що такий порядок реєстрації дозволяє укладати шлюби і засвідчувати заяви на шлюб навіть командирами військових частин.
Одруження під час війни: на Волині зареєстрували 3 шлюби командирами військовослужбовців

Так, 46 шлюбів офіційно уклали командири військовослужбовців на підставі відповідно складених актів. Ще 32 шлюби зареєстрували безпосередньо у відділах ДРАЦС, на підставі прийнятих і засвідчених командирами заяв.
Одруження під час війни: на Волині зареєстрували 3 шлюби командирами військовослужбовців

В розрізі областей статистика виглядає так:

Львівська область - 55 шлюбів ( 33 - на підставі складених актів командирами, 22 - на підставі засвідчених заяв);

Рівненська область - 14 шлюбів (10 - на підставі складених актів командирами, 4 - на підставі засвідчених заяв);

Волинська область - 9 шлюбів ( 3 - на підставі складених актів командирами, 6 - на підставі засвідчених заяв).
Одруження під час війни: на Волині зареєстрували 3 шлюби командирами військовослужбовців

Додамо, що акт про шлюб може складатися командиром без особистої присутності одного чи обох наречених з використанням доступних засобів відеозв’язку. Такий документ у подальшому надсилається командиром чи керівником установи до будь-якого відділу ДРАЦС для складання актового запису про шлюб у паперовій формі та внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
Одруження під час війни: на Волині зареєстрували 3 шлюби командирами військовослужбовців
Одруження під час війни: на Волині зареєстрували 3 шлюби командирами військовослужбовців

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Теги: Волинь, одруження, військові
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