Одруження під час війни: на Волині зареєстрували 3 шлюби командирами військовослужбовців





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Нагадаємо, що такий порядок реєстрації дозволяє укладати шлюби і засвідчувати заяви на шлюб навіть командирами військових частин.



Так, 46 шлюбів офіційно уклали командири військовослужбовців на підставі відповідно складених актів. Ще 32 шлюби зареєстрували безпосередньо у відділах ДРАЦС, на підставі прийнятих і засвідчених командирами заяв.



В розрізі областей статистика виглядає так:



Львівська область - 55 шлюбів ( 33 - на підставі складених актів командирами, 22 - на підставі засвідчених заяв);



Рівненська область - 14 шлюбів (10 - на підставі складених актів командирами, 4 - на підставі засвідчених заяв);



Волинська область - 9 шлюбів ( 3 - на підставі складених актів командирами, 6 - на підставі засвідчених заяв).



Додамо, що акт про шлюб може складатися командиром без особистої присутності одного чи обох наречених з використанням доступних засобів відеозв’язку. Такий документ у подальшому надсилається командиром чи керівником установи до будь-якого відділу ДРАЦС для складання актового запису про шлюб у паперовій формі та внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку війни у Львівській, Рівненські та Волинській областях Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) територіальні відділи ДРАЦС зареєстрували 78 шлюбів з військовослужбовцями за спрощеною процедурою.Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції - м. Львів.Нагадаємо, що такий порядок реєстрації дозволяє укладати шлюби і засвідчувати заяви на шлюб навіть командирами військових частин.Так, 46 шлюбів офіційно уклали командири військовослужбовців на підставі відповідно складених актів. Ще 32 шлюби зареєстрували безпосередньо у відділах ДРАЦС, на підставі прийнятих і засвідчених командирами заяв.В розрізі областей статистика виглядає так:Львівська область - 55 шлюбів ( 33 - на підставі складених актів командирами, 22 - на підставі засвідчених заяв);Рівненська область - 14 шлюбів (10 - на підставі складених актів командирами, 4 - на підставі засвідчених заяв);Волинська область - 9 шлюбів ( 3 - на підставі складених актів командирами, 6 - на підставі засвідчених заяв).Додамо, що акт про шлюб може складатися командиром без особистої присутності одного чи обох наречених з використанням доступних засобів відеозв’язку. Такий документ у подальшому надсилається командиром чи керівником установи до будь-якого відділу ДРАЦС для складання актового запису про шлюб у паперовій формі та внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

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