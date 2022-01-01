Одруження під час війни: на Волині зареєстрували 3 шлюби командирами військовослужбовців
Сьогодні, 11:17
Від початку війни у Львівській, Рівненські та Волинській областях Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) територіальні відділи ДРАЦС зареєстрували 78 шлюбів з військовослужбовцями за спрощеною процедурою.
Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції - м. Львів.
Нагадаємо, що такий порядок реєстрації дозволяє укладати шлюби і засвідчувати заяви на шлюб навіть командирами військових частин.
Так, 46 шлюбів офіційно уклали командири військовослужбовців на підставі відповідно складених актів. Ще 32 шлюби зареєстрували безпосередньо у відділах ДРАЦС, на підставі прийнятих і засвідчених командирами заяв.
В розрізі областей статистика виглядає так:
Львівська область - 55 шлюбів ( 33 - на підставі складених актів командирами, 22 - на підставі засвідчених заяв);
Рівненська область - 14 шлюбів (10 - на підставі складених актів командирами, 4 - на підставі засвідчених заяв);
Волинська область - 9 шлюбів ( 3 - на підставі складених актів командирами, 6 - на підставі засвідчених заяв).
Додамо, що акт про шлюб може складатися командиром без особистої присутності одного чи обох наречених з використанням доступних засобів відеозв’язку. Такий документ у подальшому надсилається командиром чи керівником установи до будь-якого відділу ДРАЦС для складання актового запису про шлюб у паперовій формі та внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції - м. Львів.
Нагадаємо, що такий порядок реєстрації дозволяє укладати шлюби і засвідчувати заяви на шлюб навіть командирами військових частин.
Так, 46 шлюбів офіційно уклали командири військовослужбовців на підставі відповідно складених актів. Ще 32 шлюби зареєстрували безпосередньо у відділах ДРАЦС, на підставі прийнятих і засвідчених командирами заяв.
В розрізі областей статистика виглядає так:
Львівська область - 55 шлюбів ( 33 - на підставі складених актів командирами, 22 - на підставі засвідчених заяв);
Рівненська область - 14 шлюбів (10 - на підставі складених актів командирами, 4 - на підставі засвідчених заяв);
Волинська область - 9 шлюбів ( 3 - на підставі складених актів командирами, 6 - на підставі засвідчених заяв).
Додамо, що акт про шлюб може складатися командиром без особистої присутності одного чи обох наречених з використанням доступних засобів відеозв’язку. Такий документ у подальшому надсилається командиром чи керівником установи до будь-якого відділу ДРАЦС для складання актового запису про шлюб у паперовій формі та внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Більшість росіян спонукають до військової служби їхні батьки та родичі: у РФ обіцяють захмарні зарплати, – ГУР
Сьогодні, 11:45
Одруження під час війни: на Волині зареєстрували 3 шлюби командирами військовослужбовців
Сьогодні, 11:17
У Придністров'ї пролунали два вибухи: зруйновані вежі зв'язку, які транслювали радіо РФ, – ЗМІ
Сьогодні, 10:41
Медіа