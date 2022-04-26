У Придністров'ї пролунали два вибухи: зруйновані вежі зв'язку, які транслювали радіо РФ, – ЗМІ





Про це повідомляє



Наголошується, що до місця події негайно було направлено так звані правоохоронці та аварійні служби Придністров'я. "Міліціонери" оточили територію радіотелецентру "Маяк", "сапери Міноборони" розпочали обстеження всіх об'єктів.



За даними на 9 ранку відомо, що з ладу виведено дві найпотужніші антени: одна – мегаватна, друга – напівмегаватна.



Обидві ретранслювали радіо РФ.



Ніхто зі співробітників ПРТЦ та місцевих жителів не постраждав.



Нагадаємо, що в столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" (ПМР) 25 квітня прогриміла серія вибухів.



Українські розвідники повідомляють, що у невизнаному Придністров'ї ще кілька днів тому почали готуватися до "вибухів", які організовує ФСБ, щоб виправдати війну з Україною чи залучити "ПМР" до бойових дій у війні проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Так зване МВС Придністров'я повідомило, що рано-вранці 26 квітня в селищі Маяк Григоріопольського району прогриміли два вибухи: перший о 6:40, другий о 7:05.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на "МВС Придністров'я".Наголошується, що до місця події негайно було направлено так звані правоохоронці та аварійні служби Придністров'я. "Міліціонери" оточили територію радіотелецентру "Маяк", "сапери Міноборони" розпочали обстеження всіх об'єктів.За даними на 9 ранку відомо, що з ладу виведено дві найпотужніші антени: одна – мегаватна, друга – напівмегаватна.Обидві ретранслювали радіо РФ.Ніхто зі співробітників ПРТЦ та місцевих жителів не постраждав.Нагадаємо, що в столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" (ПМР) 25 квітня прогриміла серія вибухів.Українські розвідники повідомляють, що у невизнаному Придністров'ї ще кілька днів тому почали готуватися до "вибухів", які організовує ФСБ, щоб виправдати війну з Україною чи залучити "ПМР" до бойових дій у війні проти України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію