У Ковелі горів житловий будинок: пожежу помітили поліцейські. ВІДЕО

У Ковелі горів житловий будинок: пожежу помітили поліцейські. ВІДЕО
Сьогодні, 26 квітня, близько 6-ї години ранку, під час патрулювання на одній із вулиць у місті Ковелі поліцейські помітили пожежу в житловому будинку.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Патрульні Олена Кобиш та Артем Левчук викликали на допомогу додатковий екіпаж та взялися евакуйовувати людей із приміщення.

Поліцейські евакуювали 15 осіб. На щастя, обійшлося без потерпілих.
На місці працювали працівники ДСНС та СОГ. Патрульні забезпечували охорону місця події.

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Теги: Волинь, Ковель, патрульні, пожежа
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