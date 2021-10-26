У Ковелі горів житловий будинок: пожежу помітили поліцейські. ВІДЕО





Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.



Патрульні Олена Кобиш та Артем Левчук викликали на допомогу додатковий екіпаж та взялися евакуйовувати людей із приміщення.



Поліцейські евакуювали 15 осіб. На щастя, обійшлося без потерпілих.

На місці працювали працівники ДСНС та СОГ. Патрульні забезпечували охорону місця події.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 26 квітня, близько 6-ї години ранку, під час патрулювання на одній із вулиць у місті Ковелі поліцейські помітили пожежу в житловому будинку.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Патрульнітавикликали на допомогу додатковий екіпаж та взялися евакуйовувати людей із приміщення.Поліцейські евакуювали 15 осіб. На щастя, обійшлося без потерпілих.На місці працювали працівники ДСНС та СОГ. Патрульні забезпечували охорону місця події.

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