14-річний хлопець на 40 тисяч ошукав в мережі волинянку

Поліцейські встановили зловмисників, які ошукали волинян у мережі.Про це повідомила пресслужба поліції Волині.Шахраї працювали за звичною схемою, продаючи чи купуючи товари через одну із інтернет-платформ, вони надсилали своїм жертвам посилання нібито для оформлення безпечної доставки, що виявлялися фішинговими. Відповідно, потерпілі вводили там конфіденційні дані, і в такий спосіб зловмисники отримували доступ до банківських карт та виводили звідти усі наявні гроші, навіть кредитні.Так втратила майже 40 000 гривень мешканка Нововолинська. Вона продавала в мережі меблі, проте замість того щоб отримати кошти, втратила свої.На щастя, оперативники встановили особу зловмисника. Ним виявився 14-річний мешканець Володимир-Волинського району. Наразі за цим фактом триває розслідування, розпочате за ст. 190 КК України. Окрім цього, зловмисник погодився повернути кошти потерпілій.Подібна ситуація днями сталася й з жителькою Луцька. Жінка, продаючи плаття, перейшла за фішинговим посиланням, ввела там свої дані, чим надала доступ до рахунків зловмиснику. Шахрай ошукав її на майже 1500 гривень.Правопорушника викрили співробітники карного розшуку. Тепер 29-річному чернівчанину загрожує до трьох років обмеження волі.