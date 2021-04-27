14-річний хлопець на 40 тисяч ошукав в мережі волинянку

14-річний хлопець на 40 тисяч ошукав в мережі волинянку
Поліцейські встановили зловмисників, які ошукали волинян у мережі.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

Шахраї працювали за звичною схемою, продаючи чи купуючи товари через одну із інтернет-платформ, вони надсилали своїм жертвам посилання нібито для оформлення безпечної доставки, що виявлялися фішинговими. Відповідно, потерпілі вводили там конфіденційні дані, і в такий спосіб зловмисники отримували доступ до банківських карт та виводили звідти усі наявні гроші, навіть кредитні.

Так втратила майже 40 000 гривень мешканка Нововолинська. Вона продавала в мережі меблі, проте замість того щоб отримати кошти, втратила свої.

На щастя, оперативники встановили особу зловмисника. Ним виявився 14-річний мешканець Володимир-Волинського району. Наразі за цим фактом триває розслідування, розпочате за ст. 190 КК України. Окрім цього, зловмисник погодився повернути кошти потерпілій.

Подібна ситуація днями сталася й з жителькою Луцька. Жінка, продаючи плаття, перейшла за фішинговим посиланням, ввела там свої дані, чим надала доступ до рахунків зловмиснику. Шахрай ошукав її на майже 1500 гривень.
14-річний хлопець на 40 тисяч ошукав в мережі волинянку

Правопорушника викрили співробітники карного розшуку. Тепер 29-річному чернівчанину загрожує до трьох років обмеження волі.


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Теги: Волинь, поліція, мережа, підліток
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