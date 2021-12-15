«Позаочі люди називали «смертниками», – спогади ліквідатора аварії на ЧАЕС з Волині

Петро Нікітенко та Ростислав Кухтей.



Як розповів



"Вранці прийшла телетайпограма. Зібрав людей, пройшли медкомісію, дали заключення. Ввечері виїхали на Чорнобиль, а вже вранці були на Чорнобилі", – говорить волинянин.



Волинянин упродовж місяця виконував завдання в 30-кілометровій зоні від ЧАЕС. Позаочі, говорить чоловік, люди називали їх "смертниками", бо стільки часу там мало хто був.



"Якщо людям там хватило і три-чотири дні, а мені так було назначено. Керівників тримали довше. Військові стояли на Зеленому Мисі, а ми жили безпосередньо в Чорнобилі – в тих будинках, де людей виселили, а нас заселили", – зазначив ліквідатор аварії на ЧАЕС.



Петро Нікітенко каже: перевозив людей, які працювали безпосередньо на ліквідації наслідків аварії.



"450 осіб я щодня з Києва забирав. В Троєщині була зборка людей: вони 3-4 дні відпрацьовували вахту. Я їх туди відвозив і назад розвозив. Будували саркофаг, збирали графіт... Абсолютно все було заражено. Хто там знав, що таке радіація. Ото єдине, що горло дерло. 15 хвилин проходить – і мусиш води випити", – говорить волинянин.



Середній вік ліквідаторів аварії на ЧАЕС тоді був до 40 років, – розповів керівник громадської організації "Союз інвалідів Чорнобиля Волині" Ростислав Кухтей. З його слів, усього через радіаційне пекло пройшли 600 тисяч ліквідаторів аварії.

Волинянин Ростислав Кухтей

На Волині радіацією було охоплено 127 населених пунктів, 167 з половиною тисяч людей. Торік, з його слів, у ліквідаторів аварії зросли пенсії.



"Пенсії – сім, дев'ять і 14,5 тисяч гривень для ліквідаторів. Поставлено питання відновлення житлової проблеми", – додав керівник громадської організації.



Участь в ліквідації аварії на Чорнобильській електростанції брали 3 500 волинян, із яких у живих залишилося понад півтори тисячі людей, – додав голова громадської організації "Союз інвалідів Чорнобиля Волині".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 квітня минає 36-та річниця від дня вибуху четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції. Серед тих, хто ліквідовував наслідки аварії – волинянитаЯк розповів Суспільному Петро Нікітенко, до Чорнобиля потрапив 6 квітня 1987 року. На той момент чоловік працював начальником збірної автоколони Волинської області, йому був 31 рік."Вранці прийшла телетайпограма. Зібрав людей, пройшли медкомісію, дали заключення. Ввечері виїхали на Чорнобиль, а вже вранці були на Чорнобилі", – говорить волинянин.Волинянин упродовж місяця виконував завдання в 30-кілометровій зоні від ЧАЕС. Позаочі, говорить чоловік, люди називали їх "смертниками", бо стільки часу там мало хто був."Якщо людям там хватило і три-чотири дні, а мені так було назначено. Керівників тримали довше. Військові стояли на Зеленому Мисі, а ми жили безпосередньо в Чорнобилі – в тих будинках, де людей виселили, а нас заселили", – зазначив ліквідатор аварії на ЧАЕС.Петро Нікітенко каже: перевозив людей, які працювали безпосередньо на ліквідації наслідків аварії."450 осіб я щодня з Києва забирав. В Троєщині була зборка людей: вони 3-4 дні відпрацьовували вахту. Я їх туди відвозив і назад розвозив. Будували саркофаг, збирали графіт... Абсолютно все було заражено. Хто там знав, що таке радіація. Ото єдине, що горло дерло. 15 хвилин проходить – і мусиш води випити", – говорить волинянин.Середній вік ліквідаторів аварії на ЧАЕС тоді був до 40 років, – розповів керівник громадської організації "Союз інвалідів Чорнобиля Волині" Ростислав Кухтей. З його слів, усього через радіаційне пекло пройшли 600 тисяч ліквідаторів аварії.На Волині радіацією було охоплено 127 населених пунктів, 167 з половиною тисяч людей. Торік, з його слів, у ліквідаторів аварії зросли пенсії."Пенсії – сім, дев'ять і 14,5 тисяч гривень для ліквідаторів. Поставлено питання відновлення житлової проблеми", – додав керівник громадської організації.Участь в ліквідації аварії на Чорнобильській електростанції брали 3 500 волинян, із яких у живих залишилося понад півтори тисячі людей, – додав голова громадської організації "Союз інвалідів Чорнобиля Волині".

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