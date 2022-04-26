Росія може напасти на Запоріжжя з півдня, ЗСУ готуються, – розвідка Британії





Про це йдеться в опублікованому у вівторок розвідувальному огляді Міноборони Британії, пише



Повідомляється, що місто Кремінна впало, і повідомляється про важкі бої на південь від Ізюму, коли російські війська намагаються просунутися до міст Слов'янськ і Краматорськ з півночі та сходу.



Українські сили готують оборону у Запоріжжі до можливого нападу Росії з півдня, додали у відомстві.



Напередодні повідомлялося, шр Росія досягла незначних успіхів у деяких областях з того часу, як зосередила свою увагу на повній окупації Донбасу, але без достатніх засобів тилового та бойового забезпечення Росія ще не досягла значного прориву.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські сили, вочевидь, намагаються оточити добре укріплені українські позиції на сході України.Про це йдеться в опублікованому у вівторок розвідувальному огляді Міноборони Британії, пише "Європейська правда" Повідомляється, що місто Кремінна впало, і повідомляється про важкі бої на південь від Ізюму, коли російські війська намагаються просунутися до міст Слов'янськ і Краматорськ з півночі та сходу.Українські сили готують оборону у Запоріжжі до можливого нападу Росії з півдня, додали у відомстві.Напередодні повідомлялося, шр Росія досягла незначних успіхів у деяких областях з того часу, як зосередила свою увагу на повній окупації Донбасу, але без достатніх засобів тилового та бойового забезпечення Росія ще не досягла значного прориву.

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