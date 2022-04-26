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Росія може напасти на Запоріжжя з півдня, ЗСУ готуються, – розвідка Британії

Росія може напасти на Запоріжжя з півдня, ЗСУ готуються, – розвідка Британії
Російські сили, вочевидь, намагаються оточити добре укріплені українські позиції на сході України.

Про це йдеться в опублікованому у вівторок розвідувальному огляді Міноборони Британії, пише "Європейська правда".

Повідомляється, що місто Кремінна впало, і повідомляється про важкі бої на південь від Ізюму, коли російські війська намагаються просунутися до міст Слов'янськ і Краматорськ з півночі та сходу.

Українські сили готують оборону у Запоріжжі до можливого нападу Росії з півдня, додали у відомстві.

Напередодні повідомлялося, шр Росія досягла незначних успіхів у деяких областях з того часу, як зосередила свою увагу на повній окупації Донбасу, але без достатніх засобів тилового та бойового забезпечення Росія ще не досягла значного прориву.


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Теги: Росія, Україна, війна
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