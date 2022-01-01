Росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя, – ОВА. ОНОВЛЕНО





Про це повідомляє



"Запоріжжя. Вранці, о 6:50, зафіксовані "прильоти". Обставини з’ясовуються. Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.



Станом на 10.39 у Запорізькій ОВА повідомили, що вранці на територію одного з підприємств міста влучили дві рашистські керовані ракети. Третя ракета розірвалася у повітрі. Пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби.



За попередньою інформацією відомо щодо одного загиблого та одного пораненого. Наразі триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може бути уточнена.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти вранці 26 квітня завдали ракетного удару по Запорізькій області.Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація "Запоріжжя. Вранці, о 6:50, зафіксовані "прильоти". Обставини з’ясовуються. Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.Станом на 10.39 у Запорізькій ОВА повідомили, що вранці на територію одного з підприємств міста влучили дві рашистські керовані ракети. Третя ракета розірвалася у повітрі. Пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби.За попередньою інформацією відомо щодо одного загиблого та одного пораненого. Наразі триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може бути уточнена.

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