Окупанти повністю блокують виїзд із Мелітополя, щоб провести «призов»





Про це



Мелітопольцям почали надходити СМС-повідомлення від окупантів, у яких вимагають повідомляти їм про заплановану евакуацію мирного населення. Також окупанти поширюють неправдиву інформацію про те, що ЗСУ нібито готує масові обстріли та вбивства цивільного населення саме під час евакуації.



Водночас в тимчасово окупованому Енергодарі співробітники ФСБ РФ продовжують проводити фільтраційні заходи.



На тимчасово захоплених територіях області російські окупанти продовжують розвішувати свої червоні прапори на адміністративних будівлях.



Так, у Василівці на будівлі міської ради росіяни замінили прапор України на триколор, а також схиляють українських чиновників до співпраці. Місцеві мешканці стверджують, що окупанти призначили свого «мера» Наталію Романіченко.



А в тимчасово окупованій Михайлівці Василівського району Іван Сушко став «виконувачем обов’язків голови» окупаційної адміністрації. За даними ОВА, у 2015-му він балотувався у депутати до Михайлівської селищної ради від партії «Опозиційний блок».



Окрім того, за інформацією місцевих жителів, окупанти ходять будинками, шукають зброю та учасників АТО/ООС, забирають цінні речі та будівельні матеріали, викрадають автомобілі й використовують їх в особистих цілях. У Михайлівці окупанти фільмували постановче відео, на якому місцеві нібито добровільно здають зброю як акт демілітаризації.



«Люди залякані, адже тих, хто проявляє українську позицію викрадають і вивозять у невідомому напрямку. Серед мирного населення при цьому знаходяться зрадники, які намагаються всидіти на двох стільцях. Навряд чи в них це вийде — у будь-якому випадку доведеться відповісти за усією суворістю українського законодавства», — зазначають в ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська повністю блокують виїзд із Мелітополя, щоб провести «призовну кампанію». Від містян також вимагають повідомляти їм про заплановану евакуацію мирного населення.Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.Мелітопольцям почали надходити СМС-повідомлення від окупантів, у яких вимагають повідомляти їм про заплановану евакуацію мирного населення. Також окупанти поширюють неправдиву інформацію про те, що ЗСУ нібито готує масові обстріли та вбивства цивільного населення саме під час евакуації.Водночас в тимчасово окупованому Енергодарі співробітники ФСБ РФ продовжують проводити фільтраційні заходи.На тимчасово захоплених територіях області російські окупанти продовжують розвішувати свої червоні прапори на адміністративних будівлях.Так, у Василівці на будівлі міської ради росіяни замінили прапор України на триколор, а також схиляють українських чиновників до співпраці. Місцеві мешканці стверджують, що окупанти призначили свого «мера»А в тимчасово окупованій Михайлівці Василівського районустав «виконувачем обов’язків голови» окупаційної адміністрації. За даними ОВА, у 2015-му він балотувався у депутати до Михайлівської селищної ради від партії «Опозиційний блок».Окрім того, за інформацією місцевих жителів, окупанти ходять будинками, шукають зброю та учасників АТО/ООС, забирають цінні речі та будівельні матеріали, викрадають автомобілі й використовують їх в особистих цілях. У Михайлівці окупанти фільмували постановче відео, на якому місцеві нібито добровільно здають зброю як акт демілітаризації.«Люди залякані, адже тих, хто проявляє українську позицію викрадають і вивозять у невідомому напрямку. Серед мирного населення при цьому знаходяться зрадники, які намагаються всидіти на двох стільцях. Навряд чи в них це вийде — у будь-якому випадку доведеться відповісти за усією суворістю українського законодавства», — зазначають в ОВА.

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