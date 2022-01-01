Ілон Маск купує Twitter за $44 млрд. Підприємець хоче змінити політику соцмережі

Ілон Маск уклав договір про купівлю соцмережі Twitter, якою користуються понад 200 млн користувачів. Вартість угоди — приблизно 44 млрд доларів.



Про це йдеться в пресрелізі компанії, повідомляє



На початку квітня Маск купив 9,2% акцій Twitter, а тепер викупив решту за ціною 54,20 доларів за одиницю — це на 38% перевищує вартість акцій компанії у квітні. Зрештою Маск став власником Twitter, а компанія тепер буде приватною.



«Свобода слова є основою функціонуючої демократії, а Twitter — це цифрова міська площа, де обговорюють питання, життєво важливі для майбутнього людства», — заявив Маск.



Він зазначив, що хоче зробити Twitter кращим, ніж будь-коли й доповнити соцмережу новими функціями, що мають підвищити довіру, перемогти спам-ботів та аутентифікувати всіх людей.



Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров прокоментував купівлю Маском Twitter так: «За останні десятиліття Ілон не інвестував у проєкти, які не змінювали б правила гри у сфері. Упевнений, що на нас чекає неочікуваний поворот розвитку соціальних медіа».



Що передувало?



Ілон Маск, який має понад 83 млн підписників у Twitter і регулярно публікує жарти та меми, неодноразово заявляв, що хоче «трансформувати» платформу, пропагувати більше свободи слова та давати користувачам більше контролю над тим, що вони там бачать.



Twitter не є найбільшою соціальною платформою — нею щодня користуються трохи більш як 217 мільйонів користувачів (у порівнянні з мільярдами у Facebook та Instagram). Водночас соцмережа відіграла величезну роль у формуванні наративів у всьому світі: її використовують політичні лідери, компанії та знаменитості.



В останні роки Twitter став причиною суперечок, оскільки деякі користувачі поширюють у соцмережі дезінформацію та інший специфічний контент. Для вирішення несподіваних ситуацій компанія неодноразово була змушена змінювати свою політику «на льоту».



На тлі повномасштабної війни рф проти України американський бізнесмен Ілон Маск оголосив, що сервіс його супутникової мережі Starlink почне діяти в Україні, а компанія надішле сюди низку терміналів.



Відтоді до України надійшли кілька партій Starlink, які розподілили по регіонах. А додаток Starlink, що дозволяє користувачам смартфонів отримати доступ до супутникового інтернету від SpaceX, став найбільш завантажуваним в Україні.



Starlink розроблений для широкосмугового доступу до інтернету в місцях, де доступ був ненадійним або повністю відсутнім. Наразі станції супутникового інтернету Starlink вже працюють задля підтримання належного функціонування критичної інфраструктури та послуг у сфері охорони здоров’я, фінансів та енергетики.



У Мінцифрі зазначають, що якість інтернету від Starlink на сході України гірша, ніж на заході. Це можна пояснити тим, що на території України поки що немає власної наземної станції Starlink. Найближчі станції — у Польщі, Литві та Туреччині. Однак таку планують побудувати після закінчення війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американський підприємецьуклав договір про купівлю соцмережі Twitter, якою користуються понад 200 млн користувачів. Вартість угоди — приблизно 44 млрд доларів.Про це йдеться в пресрелізі компанії, повідомляє Громадське На початку квітня Маск купив 9,2% акцій Twitter, а тепер викупив решту за ціною 54,20 доларів за одиницю — це на 38% перевищує вартість акцій компанії у квітні. Зрештою Маск став власником Twitter, а компанія тепер буде приватною.«Свобода слова є основою функціонуючої демократії, а Twitter — це цифрова міська площа, де обговорюють питання, життєво важливі для майбутнього людства», — заявив Маск.Він зазначив, що хоче зробити Twitter кращим, ніж будь-коли й доповнити соцмережу новими функціями, що мають підвищити довіру, перемогти спам-ботів та аутентифікувати всіх людей.Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров прокоментував купівлю Маском Twitter так: «За останні десятиліття Ілон не інвестував у проєкти, які не змінювали б правила гри у сфері. Упевнений, що на нас чекає неочікуваний поворот розвитку соціальних медіа».Ілон Маск, який має понад 83 млн підписників у Twitter і регулярно публікує жарти та меми, неодноразово заявляв, що хоче «трансформувати» платформу, пропагувати більше свободи слова та давати користувачам більше контролю над тим, що вони там бачать.Twitter не є найбільшою соціальною платформою — нею щодня користуються трохи більш як 217 мільйонів користувачів (у порівнянні з мільярдами у Facebook та Instagram). Водночас соцмережа відіграла величезну роль у формуванні наративів у всьому світі: її використовують політичні лідери, компанії та знаменитості.В останні роки Twitter став причиною суперечок, оскільки деякі користувачі поширюють у соцмережі дезінформацію та інший специфічний контент. Для вирішення несподіваних ситуацій компанія неодноразово була змушена змінювати свою політику «на льоту».На тлі повномасштабної війни рф проти України американський бізнесмен Ілон Маск оголосив, що сервіс його супутникової мережі Starlink почне діяти в Україні, а компанія надішле сюди низку терміналів.Відтоді до України надійшли кілька партій Starlink, які розподілили по регіонах. А додаток Starlink, що дозволяє користувачам смартфонів отримати доступ до супутникового інтернету від SpaceX, став найбільш завантажуваним в Україні.Starlink розроблений для широкосмугового доступу до інтернету в місцях, де доступ був ненадійним або повністю відсутнім. Наразі станції супутникового інтернету Starlink вже працюють задля підтримання належного функціонування критичної інфраструктури та послуг у сфері охорони здоров’я, фінансів та енергетики.У Мінцифрі зазначають, що якість інтернету від Starlink на сході України гірша, ніж на заході. Це можна пояснити тим, що на території України поки що немає власної наземної станції Starlink. Найближчі станції — у Польщі, Литві та Туреччині. Однак таку планують побудувати після закінчення війни.

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