Британія скасувала всі мита на експорт з України

Британія скасувала всі мита на експорт з України
Британія скасувала всі мита та обмеження на український експорт згідно з угодою про вільну торгівлю, яка мала повноцінно запрацювати для України з 2023 року.

Про це повідомила пресслужба британського уряду, передає Економічна Правда.

Так, відтепер скасовані всі тарифи та квоти, що охоплюються торговельною угодою між Британією та Україною, тобто передусім аграрну та промислову продукцію. Такий крок "надасть Україні економічну підтримку у скрутний час", переконані в уряді Сполученого Королівства.

Зазначається, що таке рішення було ухвалене у відповідь на пряме звернення українського уряду щодо лібералізації тарифів.

"Зняття мит на ключові українські експортні товари, включаючи ячмінь, мед, консервовані помідори та птицю, допоможе українському бізнесу та виробникам, коли вони цього найбільше потребують", – повідомив Департамент міжнародної торгівлі Британії.

Крім того, Британія оголосила про заборону на експорт товарів і технологій, які Росія може використовувати для "придушення героїчного народу України". Серед таких товарів – обладнання для перехоплення та моніторингу. "Це закриє будь-які існуючі лазівки для того, щоб Росія не купувала ці товари у Британії", – додали у відомстві.

Нагадаємо, Британія та Україна уклали Угоду про вільну торгівлю у 2020 році, після чого її ратифікував український парламент.

Згідно документу, після перехідного періоду у три роки, з 2023 року український експорт мав бути звільнений від мит з боку Британії. Цьогоріч ввізне мито для України мало становити 1/8 від базової ставки. Натомість для Британії угода починала повністю діяти у 2026 році.

УВТ розповсюджується на основні категорії українського експорту, зокрема – промисловість та агропродукцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Британія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Британія скасувала всі мита на експорт з України
Сьогодні, 02:15
ППО за добу знищила 10 ворожих цілей у небі над Україною
Сьогодні, 01:21
26 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 25 квітня
25 квітень, 23:25
Байден назвав Путіна причиною підвищення цін на пальне по всьому світу
25 квітень, 22:50
Схожі новини
Україна, Британія і Польща оголосили про тристоронній альянс Україна, Британія і Польща оголосили про тристоронній альянс
17 лютий, 17:35
В Україну прибули 100 британських спецпризначенців, – ЗМІ В Україну прибули 100 британських спецпризначенців, – ЗМІ
06 лютий, 15:11
Втрати РФ: в Україні найчастіше гинуть солдати з бідних російських регіонів Втрати РФ: в Україні найчастіше гинуть солдати з бідних російських регіонів
25 квітень, 18:13
На Волині в приміщенні колишньої лікарні заселили 60 переселенців. ВІДЕО На Волині в приміщенні колишньої лікарні заселили 60 переселенців. ВІДЕО
25 квітень, 17:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Британія скасувала всі мита на експорт з України
Сьогодні, 02:15
 0
ППО за добу знищила 10 ворожих цілей у небі над Україною
Сьогодні, 01:21
 0
26 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 25 квітня
25 квітень, 23:25
 0
Байден назвав Путіна причиною підвищення цін на пальне по всьому світу
25 квітень, 22:50
 0
Медіа
відео
1/8