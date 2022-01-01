ППО за добу знищила 10 ворожих цілей у небі над Україною





Про це повідомляє речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



"25 квітня російські окупанти активізували свої агресивні дії, випустили по Україні чимало крилатих ракет, передусім по об’єктах інфраструктури, вузлових залізничних станціях.



На Східному та Південному напрямках рашисти здійснили кілька авіанальотів і, вже традиційно, втратили три літаки", - повідомив Ігнат.



Загалом за добу 25 квітня уразили 10 повітряних цілей:



- 3 літаки (Су-34, Су-35, Су-30);



- 3 крилаті ракети;



- 4 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").



Також пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ показав відео, як відбувається бойова робота всередині Бук-М1, де бойовий розрахунок зенітного ракетного комплексу збиває російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За добу понеділка Збройні сили України вразили 10 повітряних цілей російських окупантів, серед них – 3 винищувачі.Про це повідомляє речник командування Повітряних сил ЗСУ"25 квітня російські окупанти активізували свої агресивні дії, випустили по Україні чимало крилатих ракет, передусім по об’єктах інфраструктури, вузлових залізничних станціях.На Східному та Південному напрямках рашисти здійснили кілька авіанальотів і, вже традиційно, втратили три літаки", - повідомив Ігнат.Загалом за добу 25 квітня уразили 10 повітряних цілей:- 3 літаки (Су-34, Су-35, Су-30);- 3 крилаті ракети;- 4 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").Також пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ показав відео, як відбувається бойова робота всередині Бук-М1, де бойовий розрахунок зенітного ракетного комплексу збиває російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію