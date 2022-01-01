Добрі новини від ВолиньPost за 25 квітня

Добрі новини від ВолиньPost за 25 квітня
Минає 61 день, відколи російські війська розпочали повномасштабну війну на території суверенної та незалежної країни. Два місяці наші хлопці та дівчата майстерно боронять землю. Ба більше, сьогодні у наших захисників чимало здобутків!

Інформаційне агентство ВолиньPost впродовж двох місяців щодня готує підбірку добрих новин, аби наші читачі фокусували увагу на хорошому. А темряву ми незабаром переможемо!

Сьогодні, 25 квітня, нагадаємо вам про таке:

На честь волинської 14 ОМБр назвали вулицю та провулок у місті на Житомирщині

Віднині у Малині, Житомирської області, одному з найдревніших міст України, є вулиця та провулок 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Рішенням Малинської міської ради на честь Князівської 14 ОМБр перейменували вулицю та провулок радянських танкістів-кантемирівців.

ЗСУ взяли під контроль 5 населених пунктів Миколаївщини

На Миколаївщині й Херсонщині противник продовжує ведення оборонних дій на зайнятому рубежі та артилерійсько-минометні обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ. Однак ЗСУ відновили контроль над ще 5 населеними пунктами Миколаївської області!

Росія у війні втратила майже 22 тисячі солдатів

Щоденна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 21900 осіб ліквідовано (+100 від попередньої доби -ред),
- танків ‒ 884 од (+11),
- бойових броньованих машин ‒ 2258 од (+20),
- артилерійських систем – 411 од (+3),
- РСЗВ - 149 од (+2),
- засоби ППО - 69 од,
- літаків – 181 од (+2),
- гелікоптерів – 154 од,
- автомобільної техніки - 1566 од,
- кораблів/катерів - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 201 (+10).
- спеціальної техніки - 28.
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

Український захисник у свій день народження збив три російських гелікоптери

У Запорізькій області 21 квітня знищили три російських гелікоптери. Їх збивав молодий хлопець, якому за день до цього показали, як цим апаратом користуватися. Сталося це у його день народження!

На Харківщині збили російський винищувач

Б'ємо окупанта! Тримаємо стрій! Українські захисники знешкодили всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34.

Українського пілота, якого окупанти збили над Волновахою, звільнили з російського полону

З полону російських окупантів вдалося звільнити українського пілота Су-25 Романа Василюка, якого у березні збили ворожі ППО у Донецькій області.

Зараз український захисник отримує належну медичну допомогу та зустрівся зі своєю сім’єю. Налаштований позитивно: довго затримуватися у госпіталі, каже, не збирається.

На Волині створили телеграм-бот для пошуку роботи

За допомогою телеграм-бота і роботу знайти можна, і вакансії запропонувати за лічені хвилини.

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«Укрпошта» анонсувала нову марку з «Мрією», яку намалювала волинянка

"Укрпошта" анонсувала нову поштову марку під назвою "Українська мрія", яку планують видати незабаром. Ілюстрацію створила 11-річна Софія Кравчук з Волинської області.

На Сході українські військові за добу знищили майже 160 окупантів

Загалом сьогодні на Сході наші воїни знищили близько 160 російських окупантів, 3 танки, 1 БТР, 4 БМП, 12 АТТ, 2 артилерійські системи, 1 зентіну установку та 2 БПЛА.

Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!

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Теги: Добрі новини
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