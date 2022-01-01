Добрі новини від ВолиньPost за 25 квітня

впродовж двох місяців щодня готує підбірку, аби наші читачі фокусували увагу на хорошому. А темряву ми незабаром переможемо!Віднині у Малині, Житомирської області, одному з найдревніших міст України, є вулиця та провулок 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Рішенням Малинської міської ради на честь Князівської 14 ОМБр перейменували вулицю та провулок радянських танкістів-кантемирівців.На Миколаївщині й Херсонщині противник продовжує ведення оборонних дій на зайнятому рубежі та артилерійсько-минометні обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ. Однак ЗСУ відновили контроль над ще 5 населеними пунктами Миколаївської області!Щоденна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно склали:- особового складу - близько 21900 осіб ліквідовано (+100 від попередньої доби -ред),- танків ‒ 884 од (+11),- бойових броньованих машин ‒ 2258 од (+20),- артилерійських систем – 411 од (+3),- РСЗВ - 149 од (+2),- засоби ППО - 69 од,- літаків – 181 од (+2),- гелікоптерів – 154 од,- автомобільної техніки - 1566 од,- кораблів/катерів - 8 од,- цистерн з ПММ - 76,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 201 (+10).- спеціальної техніки - 28.- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.У Запорізькій області 21 квітня знищили три російських гелікоптери. Їх збивав молодий хлопець, якому за день до цього показали, як цим апаратом користуватися. Сталося це у його день народження!Б'ємо окупанта! Тримаємо стрій! Українські захисники знешкодили всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34.З полону російських окупантів вдалося звільнити українського пілота Су-25, якого у березні збили ворожі ППО у Донецькій області.Зараз український захисник отримує належну медичну допомогу та зустрівся зі своєю сім’єю. Налаштований позитивно: довго затримуватися у госпіталі, каже, не збирається.За допомогою телеграм-бота і роботу знайти можна, і вакансії запропонувати за лічені хвилини."Укрпошта" анонсувала нову поштову марку під назвою "Українська мрія", яку планують видати незабаром. Ілюстрацію створила 11-річназ Волинської області.Загалом сьогодні на Сході наші воїни знищили близько 160 російських окупантів, 3 танки, 1 БТР, 4 БМП, 12 АТТ, 2 артилерійські системи, 1 зентіну установку та 2 БПЛА.