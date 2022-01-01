Добрі новини від ВолиньPost за 25 квітня
25 квітень, 23:25
Минає 61 день, відколи російські війська розпочали повномасштабну війну на території суверенної та незалежної країни. Два місяці наші хлопці та дівчата майстерно боронять землю. Ба більше, сьогодні у наших захисників чимало здобутків!
Інформаційне агентство ВолиньPost впродовж двох місяців щодня готує підбірку добрих новин, аби наші читачі фокусували увагу на хорошому. А темряву ми незабаром переможемо!
Сьогодні, 25 квітня, нагадаємо вам про таке:
На честь волинської 14 ОМБр назвали вулицю та провулок у місті на Житомирщині
Віднині у Малині, Житомирської області, одному з найдревніших міст України, є вулиця та провулок 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Рішенням Малинської міської ради на честь Князівської 14 ОМБр перейменували вулицю та провулок радянських танкістів-кантемирівців.
ЗСУ взяли під контроль 5 населених пунктів Миколаївщини
На Миколаївщині й Херсонщині противник продовжує ведення оборонних дій на зайнятому рубежі та артилерійсько-минометні обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ. Однак ЗСУ відновили контроль над ще 5 населеними пунктами Миколаївської області!
Росія у війні втратила майже 22 тисячі солдатів
Щоденна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 21900 осіб ліквідовано (+100 від попередньої доби -ред),
- танків ‒ 884 од (+11),
- бойових броньованих машин ‒ 2258 од (+20),
- артилерійських систем – 411 од (+3),
- РСЗВ - 149 од (+2),
- засоби ППО - 69 од,
- літаків – 181 од (+2),
- гелікоптерів – 154 од,
- автомобільної техніки - 1566 од,
- кораблів/катерів - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 201 (+10).
- спеціальної техніки - 28.
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
Український захисник у свій день народження збив три російських гелікоптери
У Запорізькій області 21 квітня знищили три російських гелікоптери. Їх збивав молодий хлопець, якому за день до цього показали, як цим апаратом користуватися. Сталося це у його день народження!
На Харківщині збили російський винищувач
Б'ємо окупанта! Тримаємо стрій! Українські захисники знешкодили всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34.
Українського пілота, якого окупанти збили над Волновахою, звільнили з російського полону
З полону російських окупантів вдалося звільнити українського пілота Су-25 Романа Василюка, якого у березні збили ворожі ППО у Донецькій області.
Зараз український захисник отримує належну медичну допомогу та зустрівся зі своєю сім’єю. Налаштований позитивно: довго затримуватися у госпіталі, каже, не збирається.
На Волині створили телеграм-бот для пошуку роботи
За допомогою телеграм-бота і роботу знайти можна, і вакансії запропонувати за лічені хвилини.
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«Укрпошта» анонсувала нову марку з «Мрією», яку намалювала волинянка
"Укрпошта" анонсувала нову поштову марку під назвою "Українська мрія", яку планують видати незабаром. Ілюстрацію створила 11-річна Софія Кравчук з Волинської області.
На Сході українські військові за добу знищили майже 160 окупантів
Загалом сьогодні на Сході наші воїни знищили близько 160 російських окупантів, 3 танки, 1 БТР, 4 БМП, 12 АТТ, 2 артилерійські системи, 1 зентіну установку та 2 БПЛА.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
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Інформаційне агентство ВолиньPost впродовж двох місяців щодня готує підбірку добрих новин, аби наші читачі фокусували увагу на хорошому. А темряву ми незабаром переможемо!
Сьогодні, 25 квітня, нагадаємо вам про таке:
На честь волинської 14 ОМБр назвали вулицю та провулок у місті на Житомирщині
Віднині у Малині, Житомирської області, одному з найдревніших міст України, є вулиця та провулок 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Рішенням Малинської міської ради на честь Князівської 14 ОМБр перейменували вулицю та провулок радянських танкістів-кантемирівців.
ЗСУ взяли під контроль 5 населених пунктів Миколаївщини
На Миколаївщині й Херсонщині противник продовжує ведення оборонних дій на зайнятому рубежі та артилерійсько-минометні обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ. Однак ЗСУ відновили контроль над ще 5 населеними пунктами Миколаївської області!
Росія у війні втратила майже 22 тисячі солдатів
Щоденна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 21900 осіб ліквідовано (+100 від попередньої доби -ред),
- танків ‒ 884 од (+11),
- бойових броньованих машин ‒ 2258 од (+20),
- артилерійських систем – 411 од (+3),
- РСЗВ - 149 од (+2),
- засоби ППО - 69 од,
- літаків – 181 од (+2),
- гелікоптерів – 154 од,
- автомобільної техніки - 1566 од,
- кораблів/катерів - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 201 (+10).
- спеціальної техніки - 28.
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
Український захисник у свій день народження збив три російських гелікоптери
У Запорізькій області 21 квітня знищили три російських гелікоптери. Їх збивав молодий хлопець, якому за день до цього показали, як цим апаратом користуватися. Сталося це у його день народження!
На Харківщині збили російський винищувач
Б'ємо окупанта! Тримаємо стрій! Українські захисники знешкодили всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34.
Українського пілота, якого окупанти збили над Волновахою, звільнили з російського полону
З полону російських окупантів вдалося звільнити українського пілота Су-25 Романа Василюка, якого у березні збили ворожі ППО у Донецькій області.
Зараз український захисник отримує належну медичну допомогу та зустрівся зі своєю сім’єю. Налаштований позитивно: довго затримуватися у госпіталі, каже, не збирається.
На Волині створили телеграм-бот для пошуку роботи
За допомогою телеграм-бота і роботу знайти можна, і вакансії запропонувати за лічені хвилини.
Аби дізнатися про це детальніше, натисніть на заголовок
«Укрпошта» анонсувала нову марку з «Мрією», яку намалювала волинянка
"Укрпошта" анонсувала нову поштову марку під назвою "Українська мрія", яку планують видати незабаром. Ілюстрацію створила 11-річна Софія Кравчук з Волинської області.
На Сході українські військові за добу знищили майже 160 окупантів
Загалом сьогодні на Сході наші воїни знищили близько 160 російських окупантів, 3 танки, 1 БТР, 4 БМП, 12 АТТ, 2 артилерійські системи, 1 зентіну установку та 2 БПЛА.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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