«Укрпошта» анонсувала нову марку з «Мрією», яку намалювала волинянка

Софія Кравчук з Волинської області.



Про це



Дівчинка намалювала найбільший у світі літак "Мрія", який знищили російські окупанти.



"Цю ілюстрацію ще до війни намалювала одинадцятирічна Софія Кравчук з Волинської області для участі у конкурсі "Що для мене Україна?".



Саме такою дитина бачила нашу країну – яскравою й квітучою", – йдеться у дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "Укрпошта" анонсувала нову поштову марку під назвою "Українська мрія", яку планують видати незабаром. Ілюстрацію створила 11-річназ Волинської області.Про це повідомляють на сторінці "Укрпошти".Дівчинка намалювала найбільший у світі літак "Мрія", який знищили російські окупанти."Цю ілюстрацію ще до війни намалювала одинадцятирічна Софія Кравчук з Волинської області для участі у конкурсі "Що для мене Україна?".Саме такою дитина бачила нашу країну – яскравою й квітучою", – йдеться у дописі.

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