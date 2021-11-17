«Укрпошта» анонсувала нову марку з «Мрією», яку намалювала волинянка

«Укрпошта» анонсувала нову марку з «Мрією», яку намалювала волинянка
"Укрпошта" анонсувала нову поштову марку під назвою "Українська мрія", яку планують видати незабаром. Ілюстрацію створила 11-річна Софія Кравчук з Волинської області.

Про це повідомляють на сторінці "Укрпошти".

Дівчинка намалювала найбільший у світі літак "Мрія", який знищили російські окупанти.

"Цю ілюстрацію ще до війни намалювала одинадцятирічна Софія Кравчук з Волинської області для участі у конкурсі "Що для мене Україна?".

Саме такою дитина бачила нашу країну – яскравою й квітучою", – йдеться у дописі.

«Укрпошта» анонсувала нову марку з «Мрією», яку намалювала волинянка



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Теги: Мрія, літак, Укрпошта, Волинь, марка, Софія Кравчук
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