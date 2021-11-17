«Укрпошта» анонсувала нову марку з «Мрією», яку намалювала волинянка
Сьогодні, 20:08
"Укрпошта" анонсувала нову поштову марку під назвою "Українська мрія", яку планують видати незабаром. Ілюстрацію створила 11-річна Софія Кравчук з Волинської області.
Про це повідомляють на сторінці "Укрпошти".
Дівчинка намалювала найбільший у світі літак "Мрія", який знищили російські окупанти.
"Цю ілюстрацію ще до війни намалювала одинадцятирічна Софія Кравчук з Волинської області для участі у конкурсі "Що для мене Україна?".
Саме такою дитина бачила нашу країну – яскравою й квітучою", – йдеться у дописі.
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Про це повідомляють на сторінці "Укрпошти".
Дівчинка намалювала найбільший у світі літак "Мрія", який знищили російські окупанти.
"Цю ілюстрацію ще до війни намалювала одинадцятирічна Софія Кравчук з Волинської області для участі у конкурсі "Що для мене Україна?".
Саме такою дитина бачила нашу країну – яскравою й квітучою", – йдеться у дописі.
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