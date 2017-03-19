У Придністров'ї прогриміли вибухи, – росЗМІ





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Придністровський Телеграм-канал



Також на одній із фотографій на землі лежить тубус, можливо, від РПГ, з якого було зроблено постріл. За даними очевидців, на яких посилається телеканал, було чути кілька вибухів.



Дорогу поблизу будівлі МДБ у Тирасполі перекрито. На місці працюють місцеві силовики, швидка, рятувальники.







У понеділок в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що "не бачать" ризиків ескалації у Придністров’ї та прагнуть мирного вирішення питання.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає можливим напад Росії на Молдову, але не навів доказів на підкріплення цього твердження.



Як відомо, у Придністров’ї – окупованій частині Молдови – розміщуються військові підрозділи РФ, які від 2014 року не мають стабільного сполучення з Росією та не мають постачання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Придністров'ї заявили про вибухи біля будівлі так званого "міністерства держбезпеки" (МДБ) у Тирасполі.Про це пише "Європейська правда".Придністровський Телеграм-канал "Перший Придністровський" наводить фото, на якому видно пошкоджену будівлю МДБ, а також вибито вікна в сусідньому будинку.Також на одній із фотографій на землі лежить тубус, можливо, від РПГ, з якого було зроблено постріл. За даними очевидців, на яких посилається телеканал, було чути кілька вибухів.Дорогу поблизу будівлі МДБ у Тирасполі перекрито. На місці працюють місцеві силовики, швидка, рятувальники.У понеділок в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що "не бачать" ризиків ескалації у Придністров’ї та прагнуть мирного вирішення питання.Президент Українизаявив, що вважає можливим напад Росії на Молдову, але не навів доказів на підкріплення цього твердження.Як відомо, у Придністров’ї – окупованій частині Молдови – розміщуються військові підрозділи РФ, які від 2014 року не мають стабільного сполучення з Росією та не мають постачання.

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