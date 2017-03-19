У Придністров'ї прогриміли вибухи, – росЗМІ

У Придністров'ї прогриміли вибухи, – росЗМІ
У Придністров'ї заявили про вибухи біля будівлі так званого "міністерства держбезпеки" (МДБ) у Тирасполі.

Про це пише "Європейська правда".

Придністровський Телеграм-канал "Перший Придністровський" наводить фото, на якому видно пошкоджену будівлю МДБ, а також вибито вікна в сусідньому будинку.

Також на одній із фотографій на землі лежить тубус, можливо, від РПГ, з якого було зроблено постріл. За даними очевидців, на яких посилається телеканал, було чути кілька вибухів.

Дорогу поблизу будівлі МДБ у Тирасполі перекрито. На місці працюють місцеві силовики, швидка, рятувальники.

У Придністров'ї прогриміли вибухи, – росЗМІ


У понеділок в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що "не бачать" ризиків ескалації у Придністров’ї та прагнуть мирного вирішення питання.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає можливим напад Росії на Молдову, але не навів доказів на підкріплення цього твердження.

Як відомо, у Придністров’ї – окупованій частині Молдови – розміщуються військові підрозділи РФ, які від 2014 року не мають стабільного сполучення з Росією та не мають постачання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Придністров'я, Молдова, вибухи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Придністров'ї прогриміли вибухи, – росЗМІ
Сьогодні, 19:27
На Волині створили телеграм-бот для пошуку роботи
Сьогодні, 18:48
Українського пілота, якого окупанти збили над Волновахою, звільнили з російського полону
Сьогодні, 18:32
Втрати РФ: в Україні найчастіше гинуть солдати з бідних російських регіонів
Сьогодні, 18:13
У Ковелі у місцевого жителя вилучили гранату, штик-ніж та наркотики
Сьогодні, 17:53
Схожі новини
Росія може розгорнути в Придністров’ї серйозні війська, — Ігор Гузь Росія може розгорнути в Придністров’ї серйозні війська, — Ігор Гузь
19 березень, 2017, 17:07
Зеленський вважає реальним напад Росії на Молдову Зеленський вважає реальним напад Росії на Молдову
24 квітень, 03:00
У Львові чули вибухи: вдарили ракетами У Львові чули вибухи: вдарили ракетами
18 квітень, 08:52
У Києві на Дарниці пролунали вибухи У Києві на Дарниці пролунали вибухи
16 квітень, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Придністров'ї прогриміли вибухи, – росЗМІ
Сьогодні, 19:27
 0
На Волині створили телеграм-бот для пошуку роботи
Сьогодні, 18:48
 0
Українського пілота, якого окупанти збили над Волновахою, звільнили з російського полону
Сьогодні, 18:32
 0
Втрати РФ: в Україні найчастіше гинуть солдати з бідних російських регіонів
Сьогодні, 18:13
 0
У Ковелі у місцевого жителя вилучили гранату, штик-ніж та наркотики
Сьогодні, 17:53
 0
Медіа
відео
1/8