На Волині створили телеграм-бот для пошуку роботи





Про це Юрій Погуляйко.



Зауважують, що за допомогою телеграм-бота люди можуть знайти роботу, а роботодавці подати вакансії у декілька кліків.



Як він працює?



Якщо ви роботодавець, внесіть свої пропозиції у чат-бот «Вакансії на Волині» @employer_volyn_bot.



Якщо ви шукаєте роботу, ознайомтеся із вакансіями у телеграм каналі «Робота на Волині» https://t.me/employer_volyn



Кожна вакансія буде розміщена впродовж 48 годин. Роботодавець зможе її продовжити, якщо за цей час працівника не буде знайдено.



Зазначають, що чат-бот розробили ІТ фахівці Master of Code Global із спеціалістами Волинської ОВА у партнерстві з Волинським обласним центром зайнятості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для волинян та жителів області запустили телеграм-бот для пошуку роботи.Про це повідомляє очільник Волинської обласної військової адміністраціїЗауважують, що за допомогою телеграм-бота люди можуть знайти роботу, а роботодавці подати вакансії у декілька кліків.Якщо ви, внесіть свої пропозиції у чат-бот «Вакансії на Волині»Якщо ви, ознайомтеся із вакансіями у телеграм каналі «Робота на Волині»Кожна вакансія буде розміщена впродовж 48 годин. Роботодавець зможе її продовжити, якщо за цей час працівника не буде знайдено.Зазначають, що чат-бот розробили ІТ фахівці Master of Code Global із спеціалістами Волинської ОВА у партнерстві з Волинським обласним центром зайнятості.

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