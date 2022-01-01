На Волині створили телеграм-бот для пошуку роботи

На Волині створили телеграм-бот для пошуку роботи
Для волинян та жителів області запустили телеграм-бот для пошуку роботи.

Про це повідомляє очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Зауважують, що за допомогою телеграм-бота люди можуть знайти роботу, а роботодавці подати вакансії у декілька кліків.

Як він працює?

Якщо ви роботодавець, внесіть свої пропозиції у чат-бот «Вакансії на Волині» @employer_volyn_bot.

Якщо ви шукаєте роботу, ознайомтеся із вакансіями у телеграм каналі «Робота на Волині» https://t.me/employer_volyn

Кожна вакансія буде розміщена впродовж 48 годин. Роботодавець зможе її продовжити, якщо за цей час працівника не буде знайдено.

Зазначають, що чат-бот розробили ІТ фахівці Master of Code Global із спеціалістами Волинської ОВА у партнерстві з Волинським обласним центром зайнятості.

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Теги: Робота Волинь, Луцьк вакансії
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