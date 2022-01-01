Українського пілота, якого окупанти збили над Волновахою, звільнили з російського полону
Сьогодні, 18:32
З полону російських окупантів вдалося звільнити українського пілота Су-25 Романа Василюка, якого у березні збили ворожі ППО у Донецькій області.
Про це інформує головне управління розвідки України.
Відомо, що підполковник Роман Василюк, український пілот Су-25, який 14 березня при виконанні бойового завдання був збитий ворожими ППО над Волновахою Донецької області. Зміг катапультуватися але отримав поранення і потрапив у полон до окупантів.
Зауважують також, що він пройшов через численні допити з боку російських спецслужб. До свого звільнення перебував в обласній центральній клінічній лікарні Донецька.
Зазначають, що Василюк повернувся на підконтрольну Україні територію 24 квітня. Одразу після звільнення український пілот зустрівся з начальником ГУР МО Кирилом Будановим та секретарем РНБО Олексієм Даніловим.
Зараз український захисник отримує належну медичну допомогу та зустрівся зі своєю сім’єю.
"Довго сидіти в госпіталі не збираюсь. За місяць хотілося б повернусь в стрій та боротись по повного звільнення нашої країни від окупантів", - розповів Роман Василюк.
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Про це інформує головне управління розвідки України.
Відомо, що підполковник Роман Василюк, український пілот Су-25, який 14 березня при виконанні бойового завдання був збитий ворожими ППО над Волновахою Донецької області. Зміг катапультуватися але отримав поранення і потрапив у полон до окупантів.
Зауважують також, що він пройшов через численні допити з боку російських спецслужб. До свого звільнення перебував в обласній центральній клінічній лікарні Донецька.
Зазначають, що Василюк повернувся на підконтрольну Україні територію 24 квітня. Одразу після звільнення український пілот зустрівся з начальником ГУР МО Кирилом Будановим та секретарем РНБО Олексієм Даніловим.
Зараз український захисник отримує належну медичну допомогу та зустрівся зі своєю сім’єю.
"Довго сидіти в госпіталі не збираюсь. За місяць хотілося б повернусь в стрій та боротись по повного звільнення нашої країни від окупантів", - розповів Роман Василюк.
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Сьогодні, 18:32
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