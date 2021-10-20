У Ковелі у місцевого жителя вилучили гранату, штик-ніж та наркотики

Пообіді 23 квітня до Ковельського районного управління поліції надійшла інформація про чоловіка, який зухвало погрожував громадянам предметом, схожим на гранату.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.На подію виїхали працівники відділу реагування патрульної поліції, які встановили його місце перебування та зупинили його авто.Провівши поверхневу перевірку транспортного засобу, поліцейські виявили у ковельчанина згорток паперу з речовиною схожою на канабіс.З’ясовуючи обставини події та спілкуючись із водієм, поліцейські отримали інформацію про боєприпас, схожий на гранату «РГД-5», яким він попередньо погрожував громадянам та встиг сховати в одному із торгівельних складів до прибуття працівників поліції.Під час огляду місця події, окрім виявленого забороненого вибухового предмету, було виявлено металевий предмет, зовні схожий на штик-ніж, який ковельчанин також залишив у складському приміщенні.Поліцейські вилучили у чоловіка вказані заборонені предмети.Слідство внесло відомості до Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1, ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України. Зловмиснику тепер загрожує до 7 років позбавлення волі.