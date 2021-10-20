У Ковелі у місцевого жителя вилучили гранату, штик-ніж та наркотики

У Ковелі у місцевого жителя вилучили гранату, штик-ніж та наркотики
Пообіді 23 квітня до Ковельського районного управління поліції надійшла інформація про чоловіка, який зухвало погрожував громадянам предметом, схожим на гранату.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

На подію виїхали працівники відділу реагування патрульної поліції, які встановили його місце перебування та зупинили його авто.

Провівши поверхневу перевірку транспортного засобу, поліцейські виявили у ковельчанина згорток паперу з речовиною схожою на канабіс.
У Ковелі у місцевого жителя вилучили гранату, штик-ніж та наркотики

З’ясовуючи обставини події та спілкуючись із водієм, поліцейські отримали інформацію про боєприпас, схожий на гранату «РГД-5», яким він попередньо погрожував громадянам та встиг сховати в одному із торгівельних складів до прибуття працівників поліції.

Під час огляду місця події, окрім виявленого забороненого вибухового предмету, було виявлено металевий предмет, зовні схожий на штик-ніж, який ковельчанин також залишив у складському приміщенні.

Поліцейські вилучили у чоловіка вказані заборонені предмети.
У Ковелі у місцевого жителя вилучили гранату, штик-ніж та наркотики

Слідство внесло відомості до Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1, ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України. Зловмиснику тепер загрожує до 7 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ковель, граната, наркотики, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі у місцевого жителя вилучили гранату, штик-ніж та наркотики
Сьогодні, 17:53
На Волині в приміщенні колишньої лікарні заселили 60 переселенців. ВІДЕО
Сьогодні, 17:22
В Мангуші у братській могилі поховані від 3 до 9 тисяч маріупольців, – цифри підтвердили у міськраді
Сьогодні, 16:38
Росія зосередила у Чорному морі 58 крилатих ракет, – Міноборони
Сьогодні, 16:21
Внаслідок ракетного обстрілу на Вінниччині загинуло 5 людей, 18 – поранено
Сьогодні, 15:50
Схожі новини
На Волині правоохоронці вилучили наркотиків на понад 60 тисяч доларів США. ФОТО На Волині правоохоронці вилучили наркотиків на понад 60 тисяч доларів США. ФОТО
20 жовтень, 2021, 17:24
Поблизу Ковеля поліцейські затримали автомобіль зі зброєю та наркотиками. ФОТО Поблизу Ковеля поліцейські затримали автомобіль зі зброєю та наркотиками. ФОТО
20 жовтень, 2021, 13:21
У ковельчанина вилучили наркотиків на 15 тисяч гривень У ковельчанина вилучили наркотиків на 15 тисяч гривень
27 липень, 2021, 13:14
Вирощував коноплю замість вазонів: у волинянина вилучили марихуану Вирощував коноплю замість вазонів: у волинянина вилучили марихуану
17 травень, 2021, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі у місцевого жителя вилучили гранату, штик-ніж та наркотики
Сьогодні, 17:53
 0
На Волині в приміщенні колишньої лікарні заселили 60 переселенців. ВІДЕО
Сьогодні, 17:22
 0
В Мангуші у братській могилі поховані від 3 до 9 тисяч маріупольців, – цифри підтвердили у міськраді
Сьогодні, 16:38
 0
Росія зосередила у Чорному морі 58 крилатих ракет, – Міноборони
Сьогодні, 16:21
 0
Внаслідок ракетного обстрілу на Вінниччині загинуло 5 людей, 18 – поранено
Сьогодні, 15:50
 0
Медіа
відео
1/8