В Мангуші у братській могилі поховані від 3 до 9 тисяч маріупольців, – цифри підтвердили у міськраді





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"Величезну братську могилу в Мангуші вони маскують «табличками». Поки виходить дуже погано. На фото бачимо тільки один сектор захоронення, де, судячи з нумерації табличок, щонайменше 268 поховань.



На супутникових знімках від 9 квітня спостерігаємо 4 таких сектори. Тож пропагандисти рф самі ж задокументували факт вбивства 1000 маріупольців. Враховуючи інформацію від очевидців про характер та масштаби захоронень впродовж квітня, підтверджуємо попередню оцінку – в Мангуші поховали від 3 до 9 тисяч маріупольців", - зазначили у міській раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти знову намагаються приховати масштаби геноциду в Маріуполі.Про це повідомила у телеграмі Маріупольська міська рада."Величезну братську могилу в Мангуші вони маскують «табличками». Поки виходить дуже погано. На фото бачимо тільки один сектор захоронення, де, судячи з нумерації табличок, щонайменше 268 поховань.На супутникових знімках від 9 квітня спостерігаємо 4 таких сектори. Тож пропагандисти рф самі ж задокументували факт вбивства 1000 маріупольців. Враховуючи інформацію від очевидців про характер та масштаби захоронень впродовж квітня, підтверджуємо попередню оцінку – в Мангуші поховали від 3 до 9 тисяч маріупольців", - зазначили у міській раді.

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