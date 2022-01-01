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В Мангуші у братській могилі поховані від 3 до 9 тисяч маріупольців, – цифри підтвердили у міськраді

В Мангуші у братській могилі поховані від 3 до 9 тисяч маріупольців, – цифри підтвердили у міськраді
Окупанти знову намагаються приховати масштаби геноциду в Маріуполі.

Про це повідомила у телеграмі Маріупольська міська рада.

"Величезну братську могилу в Мангуші вони маскують «табличками». Поки виходить дуже погано. На фото бачимо тільки один сектор захоронення, де, судячи з нумерації табличок, щонайменше 268 поховань.
В Мангуші у братській могилі поховані від 3 до 9 тисяч маріупольців, – цифри підтвердили у міськраді

На супутникових знімках від 9 квітня спостерігаємо 4 таких сектори. Тож пропагандисти рф самі ж задокументували факт вбивства 1000 маріупольців. Враховуючи інформацію від очевидців про характер та масштаби захоронень впродовж квітня, підтверджуємо попередню оцінку – в Мангуші поховали від 3 до 9 тисяч маріупольців", - зазначили у міській раді.

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Теги: Росія, Україна, війна
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