Росія зосередила у Чорному морі 58 крилатих ракет, – Міноборони





Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу у понеділок, повідомляє кореспондент



Мотузяник зазначив, що корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного й Азовського морів продовжують ізолювати район ведення бойових дій, проводять розвідку і надають вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку.



«Відзначу, що за даними нашої розвідки, наразі в Чорному морі перебуває 8 носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Їх сумарний ракетний залп наразі становить 58 ракет», - сказав речник МОУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними української розвідки, у Чорному морі перебувають 8 російських носіїв крилатих ракет.Про це повідомив речник Міністерства оборони Українина брифінгу у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу Мотузяник зазначив, що корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного й Азовського морів продовжують ізолювати район ведення бойових дій, проводять розвідку і надають вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку.«Відзначу, що за даними нашої розвідки, наразі в Чорному морі перебуває 8 носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Їх сумарний ракетний залп наразі становить 58 ракет», - сказав речник МОУ.

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