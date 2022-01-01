Росія зосередила у Чорному морі 58 крилатих ракет, – Міноборони
Сьогодні, 16:21
За даними української розвідки, у Чорному морі перебувають 8 російських носіїв крилатих ракет.
Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Мотузяник зазначив, що корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного й Азовського морів продовжують ізолювати район ведення бойових дій, проводять розвідку і надають вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку.
«Відзначу, що за даними нашої розвідки, наразі в Чорному морі перебуває 8 носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Їх сумарний ракетний залп наразі становить 58 ракет», - сказав речник МОУ.
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Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Мотузяник зазначив, що корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного й Азовського морів продовжують ізолювати район ведення бойових дій, проводять розвідку і надають вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку.
«Відзначу, що за даними нашої розвідки, наразі в Чорному морі перебуває 8 носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Їх сумарний ракетний залп наразі становить 58 ракет», - сказав речник МОУ.
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