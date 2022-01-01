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Внаслідок ракетного обстрілу на Вінниччині загинуло 5 людей, 18 – поранено

Внаслідок ракетного обстрілу на Вінниччині загинуло 5 людей, 18 – поранено
Уранці 25 квітня російські окупаційні війська здійснили ракетні обстріли об’єктів транспортної інфраструктури поблизу м. Жмеринки та м. Козятина на Вінниччині.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

Внаслідок ворожого обстрілу попередньо 5 осіб загинули, 18 поранено. Інформація уточнюється.

За вказаним фактом слідчими УСБУ у Вінницькій області розпочато кримінальні провадження (ч. 3 ст. 110 КК України – умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків).

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.

На місці подій працюють слідчі, прокурори та інші відомчі служби.

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Теги: Росія, Україна, війна
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