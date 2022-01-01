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На Харківщині збили російський винищувач

На Харківщині збили російський винищувач
На Харківщині українські військові вчергове знищили ще один ворожий літак.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

"За попередніми даними протиповітряна оборона Повітряних Сил знешкодила всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34. Б'ємо окупанта! Тримаємо стрій!" – йдеться у повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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