На Харківщині збили російський винищувач
Сьогодні, 14:46
На Харківщині українські військові вчергове знищили ще один ворожий літак.
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".
"За попередніми даними протиповітряна оборона Повітряних Сил знешкодила всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34. Б'ємо окупанта! Тримаємо стрій!" – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".
"За попередніми даними протиповітряна оборона Повітряних Сил знешкодила всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34. Б'ємо окупанта! Тримаємо стрій!" – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
РФ планує здійснити хімічну атаку на території «Азовсталі»
Сьогодні, 12:55
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Харківщині збили російський винищувач
Сьогодні, 14:46
На Волині чоловік підірвав гранату на подвір‘ї в односельчанина
Сьогодні, 13:47
Медіа