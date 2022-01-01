Три ворожі ракети влучили в залізничну інфраструктуру на Здолбунівщині





Про це Віталій Коваль.



"Виїхав на місце події. Жертв немає. Один працівник має легке ушкодження. Пошкоджені вікна і дахи близько 20 прилеглих будинків. Оцінюємо збитки. З жителями працюють психологи. Рух пасажирських поїздів відновлено. Тривають роботи з подолання наслідків", - йдеться в повідомленні.



Віталій Коваль вкотре закликав мешканців Рівненської області не розповсюджувати відео чи фото пошкоджених об‘єктів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія обстріляла Рівненщину ракетами сьогодні вранці, 25 квітня.Про це повідомляє голова ОВА"Виїхав на місце події. Жертв немає. Один працівник має легке ушкодження. Пошкоджені вікна і дахи близько 20 прилеглих будинків. Оцінюємо збитки. З жителями працюють психологи. Рух пасажирських поїздів відновлено. Тривають роботи з подолання наслідків", - йдеться в повідомленні.Віталій Коваль вкотре закликав мешканців Рівненської області не розповсюджувати відео чи фото пошкоджених об‘єктів.

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