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Про гуманітарні коридори з «Азовсталі» домовленостей немає, – Верещук

Про гуманітарні коридори з «Азовсталі» домовленостей немає, – Верещук
Росія вчергове заявила про нібито існування коридору для виходу цивільних осіб з Азовсталі у Маріуполі. Цьому можна було б вірити, якби росіяни багато разів до того не зривали гуманітарні коридори.

Про це у телеграмі заявила віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Важливо розуміти, що гуманітарний коридор відкривається за домовленості двох сторін. Коридор, анонсований в односторонньому порядку, не забезпечує безпеку, і тому, власне, і не є гуманітарним коридором.

Отже, офіційно та публічно заявляю: про гуманітарні коридори з Азовсталі на сьогодні, на жаль, домовленостей немає", - йдеться в повідомленні.

За її словами, Україна звернулася до Генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша з проханням виступити ініціатором і гарантом гуманітарного коридору з Азовсталі для цивільних осіб. Зокрема, ми просимо, щоб у гуманітарній колоні були присутні представники ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

"Сподіваємося на результативність переговорів Генерального секретаря ООН з російськими представниками", - додала Верещук.

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Теги: Росія, Україна, війна
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