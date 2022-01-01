Ворог обстріляв ракетами Рівненщину
Сьогодні, 09:50
Російська армія обстріляла Рівненщину ракетами сьогодні вранці, 25 квітня.
Про це розповів голова ОВА Віталій Коваль.
За його словами, ворог завдав два ракетні удари по залізничній інфраструктурі. Збитки встановлюються. Жертв внаслідок авіаудраів немає.
"Під час повітряних тривог наполегливо рекомендуємо бути в укриттях", - сказав Коваль.
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Про це розповів голова ОВА Віталій Коваль.
За його словами, ворог завдав два ракетні удари по залізничній інфраструктурі. Збитки встановлюються. Жертв внаслідок авіаудраів немає.
"Під час повітряних тривог наполегливо рекомендуємо бути в укриттях", - сказав Коваль.
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