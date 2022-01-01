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Ворог обстріляв ракетами Рівненщину

Ворог обстріляв ракетами Рівненщину
Російська армія обстріляла Рівненщину ракетами сьогодні вранці, 25 квітня.

Про це розповів голова ОВА Віталій Коваль.

За його словами, ворог завдав два ракетні удари по залізничній інфраструктурі. Збитки встановлюються. Жертв внаслідок авіаудраів немає.

"Під час повітряних тривог наполегливо рекомендуємо бути в укриттях", - сказав Коваль.

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Теги: Рівненщина, ракетні удари
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