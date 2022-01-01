Ворог обстріляв ракетами Рівненщину





Про це Віталій Коваль.



За його словами, ворог завдав два ракетні удари по залізничній інфраструктурі. Збитки встановлюються. Жертв внаслідок авіаудраів немає.



"Під час повітряних тривог наполегливо рекомендуємо бути в укриттях", - сказав Коваль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія обстріляла Рівненщину ракетами сьогодні вранці, 25 квітня.Про це розповів голова ОВАЗа його словами, ворог завдав два ракетні удари по залізничній інфраструктурі. Збитки встановлюються. Жертв внаслідок авіаудраів немає."Під час повітряних тривог наполегливо рекомендуємо бути в укриттях", - сказав Коваль.

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