Росія обстріляла 5 залізничних станцій України: є постраждалі





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"Сьогодні, 25 квітня, зранку протягом години під обстріл попали 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні", - повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.



За його словами, є постраждалі, як мінімум 16 пасажирських поїздів будуть затримані.



У зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій відсутня напруга в контактній мережі на дільницях Шепетівка - Козятин, Жмеринка - Козятин, Козятин - Фастів.



Поїзди, що прямують вказаними дільницями, затримано, час затримки та перелік поїздів буде повідомлено окремо.



Нагадамо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 25 квітня, зранку під обстріл потрапили 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні.Про це інформують в «Укрзалізниці»."Сьогодні, 25 квітня, зранку протягом години під обстріл попали 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні", - повідомив голова правління «Укрзалізниці»За його словами, є постраждалі, як мінімум 16 пасажирських поїздів будуть затримані.У зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій відсутня напруга в контактній мережі на дільницях Шепетівка - Козятин, Жмеринка - Козятин, Козятин - Фастів.Поїзди, що прямують вказаними дільницями, затримано, час затримки та перелік поїздів буде повідомлено окремо.Нагадамо, ворог завдав два ракетні удари по залізничній інфраструктурі Рівненщини.

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