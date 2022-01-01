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Росія обстріляла 5 залізничних станцій України: є постраждалі

Росія обстріляла 5 залізничних станцій України: є постраждалі
Сьогодні, 25 квітня, зранку під обстріл потрапили 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні.

Про це інформують в «Укрзалізниці».

"Сьогодні, 25 квітня, зранку протягом години під обстріл попали 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні", - повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

За його словами, є постраждалі, як мінімум 16 пасажирських поїздів будуть затримані.

У зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій відсутня напруга в контактній мережі на дільницях Шепетівка - Козятин, Жмеринка - Козятин, Козятин - Фастів.

Поїзди, що прямують вказаними дільницями, затримано, час затримки та перелік поїздів буде повідомлено окремо.

Нагадамо, ворог завдав два ракетні удари по залізничній інфраструктурі Рівненщини.

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Теги: залізничні станції, обстріли, Росія
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