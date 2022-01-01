У Великодню неділю на Донбасі від рук російських окупантів загинули 5 мирних жителів





Про це Павло Кириленко.



"За 24 квітня внаслідок російських обстрілів загинули п’ять мирних мешканців Донбасу: 2 у Новоселівці, 2 – у Красногорівці Очеретинської громади та 1 – у Новомихайлівці. Ще п'ятеро зазнали поранень", – написав він у своєму телеграм-каналі.



Голова ОВА також зазначив, що в Бахмуті отримали медичну допомогу двоє людей, які були поранені на Луганщині.



Крім того, за словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! П'ять мирних жителів Донецької області загинули та стільки ж отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів у неділю.Про це повідомив голова обласної військової адміністрації"За 24 квітня внаслідок російських обстрілів загинули п’ять мирних мешканців Донбасу: 2 у Новоселівці, 2 – у Красногорівці Очеретинської громади та 1 – у Новомихайлівці. Ще п'ятеро зазнали поранень", – написав він у своєму телеграм-каналі.Голова ОВА також зазначив, що в Бахмуті отримали медичну допомогу двоє людей, які були поранені на Луганщині.Крім того, за словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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