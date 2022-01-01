 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У Великодню неділю на Донбасі від рук російських окупантів загинули 5 мирних жителів

У Великодню неділю на Донбасі від рук російських окупантів загинули 5 мирних жителів
П'ять мирних жителів Донецької області загинули та стільки ж отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів у неділю.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 24 квітня внаслідок російських обстрілів загинули п’ять мирних мешканців Донбасу: 2 у Новоселівці, 2 – у Красногорівці Очеретинської громади та 1 – у Новомихайлівці. Ще п'ятеро зазнали поранень", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Голова ОВА також зазначив, що в Бахмуті отримали медичну допомогу двоє людей, які були поранені на Луганщині.

Крім того, за словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Донбас, війна, Росія, загиблі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Російські окупанти намагаються запровадити рублі на Харківщині
Сьогодні, 10:22
Росія обстріляла 5 залізничних станцій України: є постраждалі
Сьогодні, 09:55
Ворог обстріляв ракетами Рівненщину
Сьогодні, 09:50
ЗСУ взяли під контроль 5 населених пунктів Миколаївщини
Сьогодні, 09:46
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині сталося дві смертельні ДТП за участі мотоциклістів
Сьогодні, 10:25
Російські окупанти намагаються запровадити рублі на Харківщині
Сьогодні, 10:22
У Великодню неділю на Донбасі від рук російських окупантів загинули 5 мирних жителів
Сьогодні, 10:10
Росія обстріляла 5 залізничних станцій України: є постраждалі
Сьогодні, 09:55
Ворог обстріляв ракетами Рівненщину
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
Росія вбила 208 українських дітей Росія вбила 208 українських дітей
21 квітень, 12:00
На Донбасі українські воїни знищили 14 одиниць техніки та склад боєприпасів На Донбасі українські воїни знищили 14 одиниць техніки та склад боєприпасів
20 квітень, 23:13
У війні з Росією загинуло 1 563 мирних жителі У війні з Росією загинуло 1 563 мирних жителі
07 квітень, 09:11
35 загиблих і 134 поранених: зросла кількість жертв після обстрілу полігону на Львівщині 35 загиблих і 134 поранених: зросла кількість жертв після обстрілу полігону на Львівщині
13 березень, 12:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині сталося дві смертельні ДТП за участі мотоциклістів
Сьогодні, 10:25
 0
Російські окупанти намагаються запровадити рублі на Харківщині
Сьогодні, 10:22
 0
У Великодню неділю на Донбасі від рук російських окупантів загинули 5 мирних жителів
Сьогодні, 10:10
 0
Росія обстріляла 5 залізничних станцій України: є постраждалі
Сьогодні, 09:55
 0
Ворог обстріляв ракетами Рівненщину
Сьогодні, 09:50
 0
Медіа
відео
1/8