У Великодню неділю на Донбасі від рук російських окупантів загинули 5 мирних жителів
Сьогодні, 10:10
П'ять мирних жителів Донецької області загинули та стільки ж отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів у неділю.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 24 квітня внаслідок російських обстрілів загинули п’ять мирних мешканців Донбасу: 2 у Новоселівці, 2 – у Красногорівці Очеретинської громади та 1 – у Новомихайлівці. Ще п'ятеро зазнали поранень", – написав він у своєму телеграм-каналі.
Голова ОВА також зазначив, що в Бахмуті отримали медичну допомогу двоє людей, які були поранені на Луганщині.
Крім того, за словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 24 квітня внаслідок російських обстрілів загинули п’ять мирних мешканців Донбасу: 2 у Новоселівці, 2 – у Красногорівці Очеретинської громади та 1 – у Новомихайлівці. Ще п'ятеро зазнали поранень", – написав він у своєму телеграм-каналі.
Голова ОВА також зазначив, що в Бахмуті отримали медичну допомогу двоє людей, які були поранені на Луганщині.
Крім того, за словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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