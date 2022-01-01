На Волині сталося дві смертельні ДТП за участі мотоциклістів
Сьогодні, 10:25
Минулими вихідними 23-24 квітня у автопригодах на Волині за участі мотоциклістів двоє людей загинуло, ще одна особа травмувалася.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Вночі 24 квітня поблизу села Охнівка Володимир-Волинського району 27-річний житель села Стенжаричі, керуючи мотоциклом ИЖ Юпітер-3, не вибрав безпечної швидкості руху та в’їхав у недіючий блокпост із автомобільних покришок. Внаслідок автопригоди 28-річний пасажир мотоцикла від отриманих травм помер на місці. Водія госпіталізували до лікарні.
Цього ж дня, близько 20:00 52-річний волинянин, керуючи мотоциклом FORTE по ґрунтовій дорозі в с. Галузія Камінь-Каширського району, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в’їхав у дерево. Внаслідок ДТП водій автомобіля від отриманих травм загинув на місці.
За цими фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Крім цього, у Камінь-Каширському районі 22-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Lifan не впорався з керуванням, упав та отримав тілесні ушкодження. Водій перебував за кермом транспортного засобу у стані алкогольного сп’яніння. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Вночі 24 квітня поблизу села Охнівка Володимир-Волинського району 27-річний житель села Стенжаричі, керуючи мотоциклом ИЖ Юпітер-3, не вибрав безпечної швидкості руху та в’їхав у недіючий блокпост із автомобільних покришок. Внаслідок автопригоди 28-річний пасажир мотоцикла від отриманих травм помер на місці. Водія госпіталізували до лікарні.
Цього ж дня, близько 20:00 52-річний волинянин, керуючи мотоциклом FORTE по ґрунтовій дорозі в с. Галузія Камінь-Каширського району, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в’їхав у дерево. Внаслідок ДТП водій автомобіля від отриманих травм загинув на місці.
За цими фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Крім цього, у Камінь-Каширському районі 22-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Lifan не впорався з керуванням, упав та отримав тілесні ушкодження. Водій перебував за кермом транспортного засобу у стані алкогольного сп’яніння. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.
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Коментарі 1
Природній відбір.
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