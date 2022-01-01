Ракетні обстріли на Львівщині: стався вибух на залізничній станції





Про це Максим Козицький у Телеграм.



За його словами, структурні підрозділи ДСНС працюють на місці подій, пожежу ще гасять.



Інформації щодо постраждалих станом на цю годину немає.



Одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.



Ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95.



Дані уточнюються.



Нагадаємо, сьогодні, 25 квітня, зранку



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 25 квітня, близько 08:30 внаслідок ракетного удару на Львівщині стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції «Красне».Про це повідомив голова Львівської ОВАу Телеграм.За його словами, структурні підрозділи ДСНС працюють на місці подій, пожежу ще гасять.Інформації щодо постраждалих станом на цю годину немає.Одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.Ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95.Дані уточнюються.Нагадаємо, сьогодні, 25 квітня, зранку під обстріл потрапили 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні.

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