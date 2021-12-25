Два місяці війни: як змінилися ціни на продукти на Волині





Про це пише



Загалом в Україні споживчі ціни за місяць виросли на 4,5 %.



В березні ціни на їжу та безалкогольні напої зросли на 4,4 %. Найбільше, на 24,6 %, подорожчали фрукти. Овочі – на 6,8 %. Підвищились також ціни на рис, Хліб та хлібобулочні вироби, яйця та молоко.



Соняшникова олія зросла в ціні на 9,2 %, риба та продукти з риби – на 6,1 %, Також у списку продуктів, вартість яких зросла: макаронні вироби, сири, сметана, м'ясо птиці та кисломолочна продукція.



Одяг і взуття подорожчали на 8,7 %. Підвищення цін на транспорт на 4,5 % спричинено зростанням цін на паливо та мастила на 10,2 %.



Водночас в обласному управлінні статистики зазначили, що деякі продукти в березні, навпаки, подешевшали. Йдеться про яловичину, телятину та свинину. Цукор за попередній місяць впав у ціні на 0,5 %, з початку року – на 1,8 %.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ціни на споживчих ринках області в березні зросли в порівнянні з попереднім місяцем на 3,6 %. Найбільше здорожчали фрукти.Про це пише Суспільне з посиланням на дані обласного управління статистки.Загалом в Україні споживчі ціни за місяць виросли на 4,5 %.В березні ціни на їжу та безалкогольні напої зросли на 4,4 %. Найбільше, на 24,6 %, подорожчали фрукти. Овочі – на 6,8 %. Підвищились також ціни на рис, Хліб та хлібобулочні вироби, яйця та молоко.Соняшникова олія зросла в ціні на 9,2 %, риба та продукти з риби – на 6,1 %, Також у списку продуктів, вартість яких зросла: макаронні вироби, сири, сметана, м'ясо птиці та кисломолочна продукція.Одяг і взуття подорожчали на 8,7 %. Підвищення цін на транспорт на 4,5 % спричинено зростанням цін на паливо та мастила на 10,2 %.Водночас в обласному управлінні статистики зазначили, що деякі продукти в березні, навпаки, подешевшали. Йдеться про яловичину, телятину та свинину. Цукор за попередній місяць впав у ціні на 0,5 %, з початку року – на 1,8 %.

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