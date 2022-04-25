Дипломати США повернуться в Україну поступово
Сьогодні, 10:56
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час закритого візиту до Києва разом з главою Пентагону оголосив про поступове повернення американських дипломатів в Україну та призначення нового посла.
Про це повідомили західні агенції з посиланням на джерела, зокрема, агентство Reuters, пише "Європейська правда".
Американські дипломати залишили посольство у Києві майже за два тижні до вторгнення 24 лютого, перенісши деякі функції до Львова, а потім переїхавши до Польщі.
Дипломати США найближчого тижня відновлять одноденні поїздки через кордон до Львова, а офіційні особи почали прискорено планувати повернення дипломатів до київської місії, повідомив представник Держдепартаменту.
"Немає жодної заміни цьому особистому спілкуванню, і, звичайно, повернення в країну має символічний сенс", - сказав чиновник, який поінформував журналістів у Польщі на умовах анонімності.
Чиновник також повідомив, що у понеділок президент Джо Байден офіційно призначить Бріджит Брінк, яка наразі є послом США у Словаччині, послом США в Україні. Ця посада залишалася вакантною два роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили західні агенції з посиланням на джерела, зокрема, агентство Reuters, пише "Європейська правда".
Американські дипломати залишили посольство у Києві майже за два тижні до вторгнення 24 лютого, перенісши деякі функції до Львова, а потім переїхавши до Польщі.
Дипломати США найближчого тижня відновлять одноденні поїздки через кордон до Львова, а офіційні особи почали прискорено планувати повернення дипломатів до київської місії, повідомив представник Держдепартаменту.
"Немає жодної заміни цьому особистому спілкуванню, і, звичайно, повернення в країну має символічний сенс", - сказав чиновник, який поінформував журналістів у Польщі на умовах анонімності.
Чиновник також повідомив, що у понеділок президент Джо Байден офіційно призначить Бріджит Брінк, яка наразі є послом США у Словаччині, послом США в Україні. Ця посада залишалася вакантною два роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Два місяці війни: як змінилися ціни на продукти на Волині
Сьогодні, 11:08
Дипломати США повернуться в Україну поступово
Сьогодні, 10:56
На Волині сталося дві смертельні ДТП за участі мотоциклістів
Сьогодні, 10:25
Медіа