Росія у війні втратила майже 22 тисячі солдатів
Сьогодні, 11:16
Загальні втрати російських військ в Україні від початку повномасштабної війни наближаються до 22 тисяч солдатів.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 21900 осіб ліквідовано (+100 від попередньої доби -ред),
- танків ‒ 884 од (+11),
- бойових броньованих машин ‒ 2258 од (+20),
- артилерійських систем – 411 од (+3),
- РСЗВ - 149 од (+2),
- засоби ППО - 69 од,
- літаків – 181 од (+2),
- гелікоптерів – 154 од,
- автомобільної техніки - 1566 од,
- кораблі /катери - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 201 (+10).
- спеціальна техніка - 28.
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку (30 окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії зс РФ).
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Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 21900 осіб ліквідовано (+100 від попередньої доби -ред),
- танків ‒ 884 од (+11),
- бойових броньованих машин ‒ 2258 од (+20),
- артилерійських систем – 411 од (+3),
- РСЗВ - 149 од (+2),
- засоби ППО - 69 од,
- літаків – 181 од (+2),
- гелікоптерів – 154 од,
- автомобільної техніки - 1566 од,
- кораблі /катери - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 201 (+10).
- спеціальна техніка - 28.
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку (30 окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії зс РФ).
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