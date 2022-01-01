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Росія у війні втратила майже 22 тисячі солдатів

Росія у війні втратила майже 22 тисячі солдатів
Загальні втрати російських військ в Україні від початку повномасштабної війни наближаються до 22 тисяч солдатів.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 21900 осіб ліквідовано (+100 від попередньої доби -ред),
- танків ‒ 884 од (+11),
- бойових броньованих машин ‒ 2258 од (+20),
- артилерійських систем – 411 од (+3),
- РСЗВ - 149 од (+2),
- засоби ППО - 69 од,
- літаків – 181 од (+2),
- гелікоптерів – 154 од,
- автомобільної техніки - 1566 од,
- кораблі /катери - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 201 (+10).
- спеціальна техніка - 28.
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку (30 окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії зс РФ).

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Теги: втрати ворога, Росія, Генштаб
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