Росія у війні втратила майже 22 тисячі солдатів





Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 21900 осіб ліквідовано (+100 від попередньої доби -ред),

- танків ‒ 884 од (+11),

- бойових броньованих машин ‒ 2258 од (+20),

- артилерійських систем – 411 од (+3),

- РСЗВ - 149 од (+2),

- засоби ППО - 69 од,

- літаків – 181 од (+2),

- гелікоптерів – 154 од,

- автомобільної техніки - 1566 од,

- кораблі /катери - 8 од,

- цистерн з ПММ - 76,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 201 (+10).

- спеціальна техніка - 28.

- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.



Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку (30 окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії зс РФ).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загальні втрати російських військ в Україні від початку повномасштабної війни наближаються до 22 тисяч солдатів.Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно склали:- особового складу - близько 21900 осіб ліквідовано (+100 від попередньої доби -ред),- танків ‒ 884 од (+11),- бойових броньованих машин ‒ 2258 од (+20),- артилерійських систем – 411 од (+3),- РСЗВ - 149 од (+2),- засоби ППО - 69 од,- літаків – 181 од (+2),- гелікоптерів – 154 од,- автомобільної техніки - 1566 од,- кораблі /катери - 8 од,- цистерн з ПММ - 76,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 201 (+10).- спеціальна техніка - 28.- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку (30 окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії зс РФ).

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